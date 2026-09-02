Pesona Pantai Klayar Pacitan, Tempat Seruling Samudra Berbunyi di Balik Tebing Karang Mirip Sphinx

Batu karang mirip Sphinx di Pantai Klayar Pacitan. (Instagram/@kartikadilla)
JawaPos.com - Pantai Klayar di Pacitan, Jawa Timur, menawarkan pengalaman wisata yang tidak sekadar menyajikan pasir putih dan laut biru.
Di balik gugusan tebing karangnya, pantai di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, ini memiliki fenomena alam yang menjadi daya tarik utama, yakni Seruling Samudra, serta batu karang raksasa yang bentuknya menyerupai Sphinx di Mesir.
Perpaduan lanskap tersebut membuat Pantai Klayar menjadi salah satu tujuan yang menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati karakter pantai selatan Jawa.
Hamparan pasir putih terbentang di antara laut lepas dan gugusan batu karang, menciptakan pemandangan yang terasa dramatis, terutama ketika ombak Samudra Hindia datang menghantam kawasan karang.
Yang membuat Pantai Klayar berbeda adalah suara yang kadang muncul dari celah batu karang. Fenomena inilah yang dikenal sebagai Seruling Samudra.
Ketika ombak besar menghantam karang dan air laut masuk melalui celah atau rongga batuan, tekanan air dapat menghasilkan bunyi siulan yang menyerupai suara seruling.
Fenomena tersebut menjadi salah satu pengalaman yang paling dicari wisatawan ketika berkunjung. Namun, suara Seruling Samudra bukan sesuatu yang dapat dipastikan terdengar setiap saat karena kemunculannya sangat dipengaruhi kondisi gelombang dan laut.
Selain suara khas dari balik karang, perhatian wisatawan biasanya tertuju pada sebuah batu karang berukuran besar yang bentuknya menyerupai Sphinx.
Dari sudut pandang tertentu, formasi batu tersebut tampak seperti sosok raksasa yang berdiri menghadap laut. Bentuknya menjadi salah satu ikon visual Pantai Klayar dan kerap menjadi latar foto wisatawan.
Keunikan lanskap Pantai Klayar tidak berhenti di sana. Tebing-tebing karang yang mengelilingi kawasan pantai memberikan karakter kuat pada pemandangan.
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Jawa Pos
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