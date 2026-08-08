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Djati Waluyo
Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.15 WIB

Kunjungan Wisman ke Indonesia Naik 5,71 Persen di Semester I 2026

Ilustrasi wisatawan asing di Indonesia. (Istimewa) - Image

Ilustrasi wisatawan asing di Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Kinerja sektor pariwisata di indonesia terus menunjukkan pertumbuhan. Terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang naik 5,71 persen di Semester I 2026.

Ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah tak mempengaruhi kinerja sektor pariwisata di indonesia, setidalknya pada semester I 2026 yang masih mencatatkan kinerja positif.  

Staf Khusus Kementerian Pariwisata Apni Jaya Putra mengatakan, capaian sektor pariwisata sepanjang enam bulan pertama 2026 menjadi modal penting untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pariwisata Indonesia tetap tumbuh solid di tengah berbagai tantangan global," kata Apni dalam keterangan tertulis yang diterima,  Sabtu (8/8).

menurut dia, hal ini menjadi bukti bahwa pariwisata mampu menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional.  

Sebagaimana diketahui, BPS mencatat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada semester I 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan, atau meningkat 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 630,41 juta perjalanan atau tumbuh 2,71 persen secara tahunan.

Tak hanya jumlah kunjungan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi USD 1.313 per kunjungan atau naik 6,36 persen dibandingkan Semester I 2025.

Apni mengatakan, peningkatan jumlah kunjungan dan belanja wisatawan memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor usaha, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif.

"Semakin besar pengeluaran wisatawan, semakin besar pula multiplier effect yang dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM dan industri pariwisata di daerah," ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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