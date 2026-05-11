Panduan Lengkap Perjalanan dari Ambon ke Pulau Seram, Berikut Jalur Termudah termasuk Jadwal Ferry dan Estimasi Waktu Tempuh

JawaPos.com - Buat banyak orang yang baru pertama kali datang ke Maluku, perjalanan dari Kota Ambon menuju Pulau Seram sering terdengar rumit. Padahal, tanpa perlu menyewa kapal pribadi, wisatawan maupun warga lokal bisa menyeberang dengan mudah menggunakan kapal cepat atau ferry reguler yang beroperasi setiap hari.

Pilihan transportasinya juga beragam. Ada kapal cepat untuk yang ingin cepat tiba di Masohi, ada ferry murah untuk penumpang dan kendaraan, sampai layanan travel langsung yang praktis tanpa harus repot pindah kendaraan.

Total perjalanan dari pusat Kota Ambon menuju Pulau Seram rata-rata hanya memakan waktu sekitar 2 sampai 4 jam, tergantung rute dan jenis kapal yang dipilih.

Berikut panduan lengkap perjalanan Ambon–Pulau Seram yang bisa jadi referensi sebelum berangkat.

1. Kapal Cepat Tulehu – Amahai, Jalur Favorit ke Masohi

Bagi penumpang yang ingin sampai lebih cepat ke wilayah Masohi dan Maluku Tengah, kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Amahai menjadi pilihan paling praktis.

Perjalanan dimulai dari pusat Kota Ambon menuju Pelabuhan Tulehu yang berada di bagian timur Pulau Ambon. Waktu tempuhnya sekitar 45 menit hingga 1 jam menggunakan taksi, ojek online, atau angkot.

Dari Tulehu, penumpang tinggal melanjutkan perjalanan menggunakan kapal cepat menuju Amahai di Pulau Seram. Lama pelayaran berkisar 1,5 hingga 2 jam, tergantung kondisi cuaca dan ombak.

Adapun jadwal Kapal Cepat Tulehu – Amahai biasanya Senin–Sabtu: pukul 09.00 WIT dan 16.00 WIT dan Minggu: biasanya pukul 11.00 WIT. Sementara jadwal balik Amahai ke Tulehu umumnya tersedia pagi dan sore hari dengan estimasi harga tiket sekitar Rp 148 ribu–Rp 150 ribu hingga termahal di Rp 330 ribu.