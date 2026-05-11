Panduan Lengkap Perjalanan dari Ambon ke Pulau Seram, Berikut Jalur Termudah termasuk Jadwal Ferry dan Estimasi Waktu Tempuh

Ilustrasi wisata di Pulau Seram. (Eiger)
JawaPos.com - Buat banyak orang yang baru pertama kali datang ke Maluku, perjalanan dari Kota Ambon menuju Pulau Seram sering terdengar rumit. Padahal, tanpa perlu menyewa kapal pribadi, wisatawan maupun warga lokal bisa menyeberang dengan mudah menggunakan kapal cepat atau ferry reguler yang beroperasi setiap hari.
Pilihan transportasinya juga beragam. Ada kapal cepat untuk yang ingin cepat tiba di Masohi, ada ferry murah untuk penumpang dan kendaraan, sampai layanan travel langsung yang praktis tanpa harus repot pindah kendaraan.
Total perjalanan dari pusat Kota Ambon menuju Pulau Seram rata-rata hanya memakan waktu sekitar 2 sampai 4 jam, tergantung rute dan jenis kapal yang dipilih.
Berikut panduan lengkap perjalanan Ambon–Pulau Seram yang bisa jadi referensi sebelum berangkat.
1. Kapal Cepat Tulehu – Amahai, Jalur Favorit ke Masohi
Bagi penumpang yang ingin sampai lebih cepat ke wilayah Masohi dan Maluku Tengah, kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Amahai menjadi pilihan paling praktis.
Perjalanan dimulai dari pusat Kota Ambon menuju Pelabuhan Tulehu yang berada di bagian timur Pulau Ambon. Waktu tempuhnya sekitar 45 menit hingga 1 jam menggunakan taksi, ojek online, atau angkot.
Dari Tulehu, penumpang tinggal melanjutkan perjalanan menggunakan kapal cepat menuju Amahai di Pulau Seram. Lama pelayaran berkisar 1,5 hingga 2 jam, tergantung kondisi cuaca dan ombak.
Adapun jadwal Kapal Cepat Tulehu – Amahai biasanya Senin–Sabtu: pukul 09.00 WIT dan 16.00 WIT dan Minggu: biasanya pukul 11.00 WIT. Sementara jadwal balik Amahai ke Tulehu umumnya tersedia pagi dan sore hari dengan estimasi harga tiket sekitar Rp 148 ribu–Rp 150 ribu hingga termahal di Rp 330 ribu.
Meski lebih mahal dibanding ferry biasa, kapal cepat banyak dipilih karena lebih hemat waktu dan nyaman untuk perjalanan singkat. Traveler disarankan datang minimal satu jam sebelum keberangkatan untuk membeli atau menukar tiket di pelabuhan.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan