7 Transportasi di Bali, Resmi dari Bandara Ngurah Rai ke Kuta, Seminyak, Canggu hingga Ubud dengan Tarif Tetap Tanpa Drama Argo

JawaPos.com - Mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali sering kali jadi momen paling membingungkan bagi banyak wisatawan, terutama yang baru pertama kali datang. Di tengah keramaian penjemput, tawaran transportasi, hingga antrean kendaraan, banyak pelancong khawatir soal tarif yang mendadak membengkak atau harus tawar-menawar panjang setelah penerbangan melelahkan.

Kabar baiknya, kini ada banyak pilihan transportasi resmi dari Bandara Ngurah Rai menuju Denpasar dan kawasan wisata populer di Bali dengan sistem tarif tetap alias tanpa argo. Mulai dari transportasi online, bus murah, hingga layanan private transfer, semuanya bisa dipilih sesuai kebutuhan dan budget perjalanan.

Berikut daftar transportasi resmi yang paling banyak digunakan wisatawan karena dinilai praktis, aman, dan transparan soal harga.

1. GrabCar Airport, Favorit Wisatawan karena Praktis dan Harga Jelas

GrabCar Airport menjadi salah satu pilihan paling populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Penumpang cukup memesan lewat aplikasi dan menuju titik penjemputan resmi yang sudah disediakan di area bandara.

Kelebihan utama layanan ini adalah tarif langsung muncul di aplikasi sebelum perjalanan dimulai. Jadi wisatawan tidak perlu khawatir soal argo berjalan atau tambahan biaya mendadak.

Layanan ini melayani berbagai rute wisata populer seperti Kuta, Seminyak, Legian, Jimbaran, Canggu hingga Ubud. Untuk perjalanan ke Kuta biasanya tarif relatif murah karena jaraknya dekat dari bandara. Sementara perjalanan ke Canggu atau Ubud tentu lebih tinggi, tetapi tetap transparan sejak awal pemesanan.

2. GoCar dan Gojek, Alternatif Online dengan Tarif Flat

Selain Grab, wisatawan juga bisa menggunakan GoCar atau layanan Gojek resmi dari bandara. Sistemnya hampir sama, yakni tarif langsung terkunci di aplikasi sehingga lebih nyaman bagi pelancong yang tidak ingin repot negosiasi harga.