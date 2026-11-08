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Penulis: Rian Alfianto
Minggu, 8 November 2026 | 22.41 WIB

7 Wisata Alam Bogor dan Cianjur untuk Short Escape, dari Curug hingga Kebun Teh 

Ilustrasi Kebun Raya Cibodas. (TravelsPromo). - Image

Ilustrasi Kebun Raya Cibodas. (TravelsPromo).

JawaPos.com - Bogor dan Cianjur memiliki banyak pilihan wisata alam untuk melepas penat tanpa harus mengambil cuti panjang. Mulai dari taman hijau, air terjun di kaki gunung, hutan pinus, hingga hamparan kebun teh berkabut. 

Kedua wilayah di Jawa Barat tersebut menawarkan suasana yang berbeda dari hiruk-pikuk perkotaan. Udara sejuk pegunungan, suara aliran sungai, serta pemandangan pepohonan hijau menjadi daya tarik yang membuat perjalanan singkat terasa lebih menyegarkan.

Menariknya, wisatawan tidak harus selalu memilih perjalanan dengan aktivitas fisik berat. Ada destinasi yang cocok untuk piknik santai, berjalan-jalan menikmati taman, berendam di air terjun, hingga sekadar menyeruput kopi sambil memandangi perkebunan teh.

Jika ingin menghabiskan akhir pekan dengan suasana alam, berikut tujuh tempat wisata di Bogor dan Cianjur yang bisa masuk daftar perjalanan.

Kebun Raya Cibodas, Menikmati Hamparan Hijau di Kaki Gunung Gede

Kebun Raya Cibodas menjadi salah satu pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan tanpa harus melakukan pendakian. Berada di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, destinasi ini menawarkan hamparan taman hijau dengan latar Gunung Gede Pangrango.

Kawasan kebun raya memiliki area yang luas dengan koleksi berbagai jenis tumbuhan. Pepohonan rindang, rerumputan hijau, serta udara sejuk membuat tempat ini cocok untuk berjalan santai bersama keluarga.

Wisatawan juga bisa menggelar tikar dan menikmati bekal di area yang diperbolehkan untuk piknik. Suasana alam yang tenang menjadikan Kebun Raya Cibodas pilihan tepat bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas.

Salah satu daya tarik yang banyak dicari adalah Taman Sakura. Area ini menghadirkan suasana taman khas Jepang dengan pohon sakura yang dapat berbunga pada periode tertentu. Karena waktu berbunga dipengaruhi kondisi alam, wisatawan sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu sebelum berkunjung jika ingin menyaksikan bunga tersebut.

Selain menikmati taman, pengunjung bisa menjelajahi berbagai sudut kebun raya untuk mengenal koleksi tumbuhan yang tumbuh di kawasan pegunungan.

Editor: Kuswandi
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