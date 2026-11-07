Cara ke Museum Kereta Api Ambarawa, Wisata Nostalgia Naik Kereta Uap hingga Menikmati Rawa Pening

JawaPos.com - Museum Kereta Api Ambarawa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menawarkan pengalaman wisata yang memadukan sejarah dan rekreasi keluarga. Pengunjung tidak hanya bisa melihat puluhan lokomotif tua peninggalan masa kolonial, tetapi juga merasakan sensasi naik kereta wisata, mengenal teknologi perkeretaapian tempo dulu, hingga menikmati pemandangan pedesaan dan Danau Rawa Pening.
Menempati bekas Stasiun Willem I yang berdiri sejak 1873, museum ini menjadi salah satu destinasi menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah perkembangan kereta api di Indonesia.
Koleksinya cukup beragam, mulai dari lokomotif uap legendaris, kereta kayu klasik, gerbong barang, hingga berbagai peralatan operasional perkeretaapian zaman dahulu.
Tidak hanya menyuguhkan wisata edukasi, kawasan museum juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti area bermain anak, stan kuliner UMKM, restoran, hingga kereta pustaka. Pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas dalam satu kawasan tanpa harus berpindah destinasi.
Lantas, apa saja yang bisa dilakukan di Museum Kereta Api Ambarawa, berapa harga tiket masuknya, dan bagaimana cara menuju ke sana?
Melihat Puluhan Lokomotif Tua Peninggalan Masa Kolonial
Daya tarik utama Museum Kereta Api Ambarawa adalah koleksi lokomotif tua yang menjadi saksi perkembangan transportasi kereta api pada masa lalu.
Museum ini menyimpan puluhan lokomotif dari berbagai jenis, mulai dari lokomotif uap, lokomotif diesel, kereta kayu tempo dulu, hingga gerbong barang.
Salah satu koleksi yang menarik perhatian adalah lokomotif uap seri B25. Lokomotif legendaris tersebut memiliki nilai sejarah dalam perkembangan perkeretaapian di kawasan Ambarawa.
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