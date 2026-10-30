Westin Family Kids Club Bali Hadirkan Pengalaman Bermain, Belajar, dan Kebugaran yang Lebih Luas

JawaPos.com - The Westin Resort Nusa Dua, Bali memperkenalkan Westin Family Kids Club dengan desain baru, yang menawarkan lingkungan indoor dan outdoor yang lebih luas bagi anak-anak untuk bermain, belajar, tetap aktif, dan mengenal budaya Bali.

Berlokasi di sentral resor dan dikelilingi alam tropis serta dua kolam renang utama resor, Kids Club ini memiliki Zona Belajar dan Zona Bermain khusus, Area Balita yang baru, ruang bermain outdoor, serta program gratis bagi tamu resor.

Kids Club yang didesain ulang ini merupakan bagian dari layanan keluarga resor yang lebih luas, yang memadukan kegiatan anak, akomodasi keluarga, kebugaran, dan pengalaman kedatangan yang penuh perhatian. Semua unsur tersebut mencerminkan pendekatan The Westin Resort Nusa Dua, Bali dalam menciptakan liburan bermakna untuk setiap generasi.

“Bagi keluarga, liburan yang benar-benar berkesan adalah ketika anak-anak bebas menjelajah, belajar, dan bersenang-senang, sementara orang tua merasa yakin berada di lingkungan yang aman dan menginspirasi. Westin Family Kids Club kami yang baru dirancang memadukan semua unsur ini dengan budaya Bali, alam, dan pendekatan kami terhadap kesejahteraan. Ini merupakan langkah penting lainnya dalam memperkuat The Westin Resort Nusa Dua, Bali sebagai destinasi di mana setiap generasi dapat merasa disambut, terlibat, dan terawat dengan baik,” ujar Arun Kumar, Area General Manager, The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

FAKTA UTAMA: WESTIN FAMILY KIDS CLUB

• Lokasi: Center The Westin Resort Nusa Dua, Bali

• Pengalaman indoor: Kids Club dalam ruangan yang diperluas dengan cahaya matahari alami dari berbagai sisi

• Pengalaman outdoor: Area Bermain Luar Ruangan khusus yang dikelilingi alam tropis dan dua kolam renang utama resor

• Dua zona khusus: Zona Belajar dan Zona Bermain

• Area Balita: Ruang khusus dengan mainan dan perlengkapan baru yang sesuai usia

• Aktivitas: Kegiatan budaya Bali, seni dan kerajinan kreatif, permainan luar ruangan, serta program anak Eat Well dan Move Well

• Akses: Gratis bagi anak-anak yang menginap di resor

• Program: Dipandu oleh tim Westin Family Kids Club

• Layanan keluarga: Kids Welcome Amenities, Kids Corner di Lobi, Kids Courtyard, Family Suites baru, dan Kids Wellness Programs

KIDS CLUB YANG LEBIH LUAS DI JANTUNG RESOR

Westin Family Kids Club dengan desain baru menawarkan lingkungan yang diperluas dan menghubungkan anak-anak dengan alam sekaligus area resor yang lebih luas. Berlokasi di jantung The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kids Club ini dikelilingi pepohonan tropis yang hijau dan berada di samping dua kolam renang utama resor.

Lokasinya yang sentral memudahkan akses dari Lobi dan kamar tamu, sementara kedekatannya dengan kolam renang menciptakan hubungan alami antara kegiatan Indoor dan permainan outdoor. Area Bermain Luar Ruangan yang luas memberi anak-anak ruang untuk menikmati permainan dan aktivitas yang aktif dalam suasana tropis.

Kids Club dalam ruangan yang lebih besar dirancang untuk memaksimalkan cahaya alami, dengan sinar matahari masuk dari berbagai sisi sehingga tercipta suasana yang terang dan menyenangkan.

Perpaduan ruang dalam dan luar ruangan memberi anak-anak kesempatan untuk berpindah di antara pengalaman kreatif, edukatif, dan aktif selama masa menginap mereka.