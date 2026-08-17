Hari ini Terakhir Pemesanan! Tiket Whoosh Diobral mulai Rp 8.800 Meriahkan HUT ke-81 RI

JawaPos.com - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menawarkan tiket Whoosh mulai Rp 8.800 untuk rute Jakarta-Karawang maupun sebaliknya dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, promo tersebut dihadirkan untuk memberikan alternatif perjalanan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat selama momentum libur panjang.

“Melalui berbagai pilihan promo ini, masyarakat dapat menikmati perjalanan menggunakan Whoosh dengan lebih hemat,” ujar Eva, dikutip Senin (17/8).

Promo tiket mulai Rp 8.800 berlaku pada 7-17 Agustus 2026 untuk perjalanan kapan pun, dengan pembelian melalui tiket.com. Selain rute Jakarta-Karawang, KCIC menawarkan tiket Jakarta-Bandung maupun sebaliknya mulai Rp 88.000.

Tiket promo tersedia dalam jumlah terbatas melalui mekanisme flash sale setiap pukul 16.00-18.00 WIB. KCIC juga menyediakan promo melalui Traveloka dengan potongan harga hingga Rp 200.000 menggunakan kode kupon 88WHOOSHSERU.

Promo tersebut berlaku untuk pembelian pada 3-23 Agustus 2026 dengan sejumlah ketentuan. Potongan maksimal Rp 150.000 diberikan untuk transaksi minimal Rp 350.000.

Sementara itu, pembelian minimal dua penumpang dengan nilai transaksi minimal Rp 300.000 mendapatkan potongan maksimal Rp 180.000. Adapun pembelian tiket pulang-pergi mendapatkan potongan maksimal Rp 200.000.

KCIC juga menyediakan flash sale setiap Kamis dan Jumat pukul 11.00 WIB selama periode promo tersebut dengan diskon 15 persen hingga maksimal Rp 88.000 dan minimum transaksi Rp 350.000.