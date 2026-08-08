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Abdul Rahman
Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.48 WIB

Agen Wisata Traventour Tegaskan Operasional Tetap Berjalan, Bantah Tuduhan Penipuan

Traventour tegaskan operasional tetap berjalan kendati dikeluarkan dari KEMBERIN. (istimewa) - Image

Traventour tegaskan operasional tetap berjalan kendati dikeluarkan dari KEMBERIN. (istimewa)

JawaPos.com - Perusahaan penyedia jasa agen perjalanan wisata (tour and travel), PT Traventour Indonesia, menegaskan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dan pelayanan kepada para pelanggan tetap terus dilakukan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pencabutan status keanggotaan Traventour dari KEMBERIN seiring munculnya tudingan penipuan yang sempat menjadi perbincangan di media sosial.

Direktur PT Traventour Indonesia, Nurul Kamariah, menyatakan bahwa tudingan melakukan penipuan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, sejumlah perjalanan mengalami perubahan jadwal karena satu dan lain hal, tapi bukan berarti dibatalkan.

"Menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan penipuan terhadap Traventour, kami menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar," ujar Nurul Kamariah dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, beberapa perjalanan memang mengalami penyesuaian jadwal atau reschedule akibat kondisi operasional tertentu. Namun, seluruh perjalanan tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan jadwal pengganti yang telah disampaikan kepada peserta.

Menurut Nurul, ketentuan mengenai perubahan jadwal sebenarnya telah tercantum dalam syarat dan ketentuan yang disetujui peserta ketika melakukan pendaftaran dan pembayaran. Maka dari itu, perubahan jadwal tidak bisa disamakan dengan pembatalan perjalanan

Traventour juga memberikan penjelasan terkait adanya peserta yang menyampaikan keberatan karena tidak dapat mengikuti jadwal keberangkatan baru setelah proses reschedule.

Manajemen menyebut, kondisi tersebut memiliki konsekuensi sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Traventour mengaku tetap mengambil kebijakan memberikan opsi refund kepada sejumlah pelanggan sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab perusahaan.

"Walaupun berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku kondisi tersebut memiliki konsekuensi tersendiri, Traventour tetap mengambil kebijakan memberikan opsi refund sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab kepada pelanggan," jelasnya.

Traventour Hormati Keputusan KEMBERIN

Di sisi lain, Traventour turut memberikan tanggapan terkait publikasi KEMBERIN mengenai pencabutan status keanggotaan perusahaan dalam organisasi tersebut.

Editor: Abdul Rahman
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