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Sabik Aji Taufan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.01 WIB

Jadi Kesan Pertama Wisatawan Asing Tiba Indonesia, Pembayaran e-VOA Perlu Dipermudah

Ilustrasi wisatawan asing. (Canva) - Image

Ilustrasi wisatawan asing. (Canva)

JawaPos.com - Pembayaran digital electronic Visa on Arrival (e-VOA) perlu dipermudah. Pasalnya hal ini menjadi gerbang pertama bagi wisatawan asing saat datang ke Indonesia.

Infrastruktur pembayaran digital perlu dipastikan beroperasi selama 24 jam tanpa kendala. Sehingga, turis mudah membayar visa menggunakan kartu pembayaran internasional dari negara asalnya.

Dengan sistem yang baik, maka citra Indonesia akan naik. Wisatawan asing akan semakin banyak berdatangan dan memberikan dampak meningkatnya ekonomi lokal.

Untuk menopang sistem ini, Finpay Payment Gateway mendukung proses pembayaran e-VOA dengan menghubungkan sistem layanan keimigrasian dan jaringan pembayaran internasional. 

Selain membantu wisatawan asing, langkah ini juga mempermudah negara mendapat penerimaan negara. Negara akan lebih efisien menerima pembayaran yang tervalidasi secara digital.

​Vice President Government Business Finnet, Anugrah mengatakan, sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam memberikan pengalaman pertama yang positif bagi wisatawan mancanegara.

​"Karena itu, Finnet memastikan infrastruktur pembayaran yang kami dukung mampu menghadirkan proses transaksi yang mudah, aman, dan andal selama 24 jam sehingga wisatawan dapat menyelesaikan pembayaran dari berbagai negara dengan nyaman," kata Anugrah, Jumat (14/8).

​Menurutnya, digitalisasi pembayaran juga memberikan manfaat bagi pemerintah melalui proses penerimaan negara yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi secara elektronik.

"Ini merupakan wujud komitmen Finnet dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional sekaligus mendukung transformasi layanan publik Indonesia," tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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