Eunsang Siap Debut Solo, Buka Babak Baru Karier Setelah Tinggalkan YOUNITE

Ilustrasi foto dari x @nugupromo

JawaPos.com - Lee Eunsang kembali menjadi perbincangan di kalangan penggemar K-pop. Setelah resmi mengakhiri perjalanannya bersama YOUNITE, penyanyi berbakat tersebut kini bersiap membuka babak baru dengan kembali menyapa publik sebagai solois.

Langkah ini menjadi titik balik dalam perjalanan karier Eunsang. Usai menuntaskan aktivitas grup, ia dikabarkan akan memusatkan perhatian pada proyek musik solo yang telah lama dinantikan para penggemarnya.

Kabar tersebut pun langsung memicu antusiasme, mengingat Eunsang pernah mencuri perhatian lewat karya-karya individunya sebelum bergabung dengan YOUNITE.

Bukan wajah baru di dunia solo, Eunsang sejatinya telah lebih dulu membuktikan potensinya melalui album singel Beautiful Scar pada 2020, yang kemudian disusul Beautiful Sunshine pada 2021.

Kedua rilisan itu memperlihatkan warna musik emosional yang dipadukan dengan vokal lembut dan kemampuan bermusik yang menjadi ciri khasnya.

Kini, dengan pengalaman yang semakin matang setelah berkarier bersama YOUNITE, Eunsang diperkirakan akan menghadirkan karya yang lebih personal sekaligus menunjukkan perkembangan musikalitasnya.

Meski pihak agensi belum mengungkap jadwal resmi, konsep, maupun detail album debut solonya, kabar ini sudah cukup membuat para penggemar tak sabar menantikan kejutan berikutnya.

Selama meniti karier di industri K-pop, Eunsang dikenal sebagai idol serba bisa. Selain memiliki kemampuan vokal yang stabil, ia juga aktif berpartisipasi dalam proses kreatif musik dan terus menunjukkan perkembangan di setiap penampilannya.

Debut solo mendatang dipandang sebagai kesempatan bagi Eunsang untuk menampilkan identitas musikal yang lebih utuh.

Dengan bekal pengalaman sebagai mantan anggota X1, solois, hingga personel YOUNITE, banyak yang menaruh harapan besar bahwa proyek terbarunya akan menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan kariernya.