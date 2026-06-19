Naik Shinkansen dengan Ruang Pribadi, Penumpang Harus Rogoh Rp 4,6 Juta

JawaPos.com – Kereta peluru Shinkansen di Jepang akan menghadirkan layanan ruang privat bagi penumpang mulai Oktober 2026 mendatang. Fasilitas baru tersebut akan tersedia pada rute sibuk Tokyo-Osaka dengan tarif yang jauh lebih tinggi dibanding kursi reguler.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (19/6), Central Japan Railway Co. (JR Central) menetapkan tarif ruang privat mulai 42.100 yen atau sekitar Rp 4,67 juta untuk perjalanan sekali jalan antara Tokyo dan Shin-Osaka (1 yen sekitar Rp 111).

Harga tersebut sudah termasuk tarif dasar dan tarif ekspres yang totalnya sekitar 14.000 yen atau sekitar Rp 1,55 juta. Layanan baru itu akan mulai beroperasi pada kereta Shinkansen yang berangkat dari Stasiun Tokyo pukul 06.00 pagi pada 1 Oktober.

JR Central bersama West Japan Railway Co. (JR West) akan menyediakan ruang privat pada kereta peluru yang menghubungkan Tokyo, Osaka, hingga Fukuoka. Kehadiran fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang yang membutuhkan privasi lebih selama perjalanan.

Setiap ruang privat akan dilengkapi jaringan Wi-Fi khusus dan sistem kunci elektronik. Penumpang dapat bekerja, mengadakan pertemuan daring, atau beristirahat tanpa terganggu oleh suasana kabin umum.

Dalam tahap awal, setiap rangkaian kereta hanya akan memiliki dua ruang privat. Satu ruangan dirancang untuk dua orang, sementara satu lainnya diperuntukkan bagi penumpang tunggal.

Menariknya, untuk ruang berkapasitas dua orang, penumpang kedua tidak perlu membayar tarif ruang privat tambahan. Mereka hanya dikenakan tarif dasar dan tarif ekspres sebagaimana penumpang biasa.

Langkah ini menjadi salah satu inovasi terbaru operator Shinkansen di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan premium. Selain wisatawan, layanan tersebut diperkirakan akan menarik minat pelaku bisnis yang membutuhkan ruang kerja pribadi selama perjalanan antarkota.

Rute Tokyo-Osaka merupakan salah satu jalur kereta tercepat dan tersibuk di dunia. Dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam menggunakan Shinkansen Nozomi, jalur ini menjadi tulang punggung mobilitas antara dua pusat ekonomi terbesar Jepang.