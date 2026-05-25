Niko Sulpriyono
Selasa, 26 Mei 2026 | 01.24 WIB

10 Wisata Hidden Gem di Jogja yang Masih Sepi, Cocok untuk Healing dan Menenangkan Pikiran

Ilustrasi Wisata (Freepik)

JawaPos.com - Yogyakarta tidak pernah kehabisan pesona wisata. Selain destinasi populer seperti Malioboro, Parangtritis, atau HeHa Sky View, daerah istimewa ini ternyata masih menyimpan banyak tempat tersembunyi yang belum ramai dikunjungi wisatawan. 

Suasananya yang tenang dan alami membuat lokasi-lokasi ini cocok dijadikan tempat melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Beberapa hidden gem di Jogja menawarkan panorama alam yang unik, mulai dari lembah berkabut, pantai tersembunyi, hingga air terjun dengan warna air yang memikat. 

Keindahan alam yang masih asri membuat pengalaman berwisata terasa lebih nyaman dan jauh dari keramaian.

Bagi Anda yang sedang mencari tempat healing dengan suasana damai, daftar wisata hidden gem di Jogja berikut ini layak masuk agenda liburan berikutnya. 

Selain memiliki pemandangan memukau, beberapa lokasi juga sangat cocok untuk fotografi karena menyuguhkan lanskap yang estetik dan berbeda dari destinasi wisata mainstream yang dihimpun dari Google Maps pada Senin (25/06).

1. Stone Park Turunan, Gunungkidul

Stone Park Turunan menjadi salah satu hidden gem di Jogja yang menawarkan panorama alam luar biasa dari atas tebing batu. 

Lokasinya berada di kawasan Panggang, Gunungkidul, dengan pemandangan Sungai Oya yang berkelok di tengah lembah hijau yang luas.

Suasana di tempat ini sangat tenang karena belum terlalu ramai wisatawan. Udara segar dan suara alam yang mendominasi membuat Stone Park Turunan cocok dijadikan lokasi healing untuk menenangkan pikiran dari hiruk pikuk perkotaan.

Daya tarik utama tempat ini muncul saat pagi hari. Kabut putih tebal yang menyelimuti lembah menciptakan pemandangan bak negeri di atas awan. 

Momen tersebut menjadi favorit para pemburu foto alam karena terlihat sangat dramatis dan estetik.

2. Grojogan Watu Purbo, Sleman

Grojogan Watu Purbo merupakan air terjun unik yang sebenarnya berfungsi sebagai sabo dam penahan lahar Gunung Merapi. 

Meski begitu, struktur bertingkat yang dimilikinya justru menciptakan panorama yang menarik dan berbeda dari air terjun pada umumnya.

Air yang mengalir melewati enam undakan batu menghasilkan suara gemericik yang menenangkan. 

Lokasi ini juga dikelilingi area persawahan hijau dan pepohonan rindang sehingga suasananya terasa sejuk sepanjang hari.

