8 Tempat Wisata Candi di Sidoarjo yang Sarat Sejarah, Buat Liburan Nambah Pengetahuan

JawaPos.com – Sidoarjo dikenal bukan hanya sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kawasan yang kaya akan warisan wisata candi dan situs sejarah peninggalan Kerajaan Majapahit.

Setiap candi di kawasan ini menyimpan cerita unik, arsitektur khas bata merah, dan nuansa pedesaan yang tenang sebagai daya tarik tersendiri.

Destinasi wisata sejarah ini sangat cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin memperkaya wawasan budaya sekaligus menikmati suasana alam yang asri.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Minggu (24/5), berikut delapan rekomendasi wisata candi sarat sejarah cocok buat liburan di Sidoarjo.

1. Candi Pari

Berlokasi di Jalan Purbakala, Desa Candipari, Kecamatan Porong, candi peninggalan Kerajaan Majapahit ini dibangun pada tahun 1293 Saka atau setara dengan 1371 Masehi, dan ditemukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 16 Oktober 1906.

Meskipun telah berdiri selama ratusan tahun, bangunan berarsitektur bata merah khas era Majapahit ini masih tampak cukup megah dan kokoh hingga kini.

Kawasan sekitar candi dilengkapi taman yang terawat rapi, menciptakan nuansa sejuk dan asri yang menjadikannya spot foto instagramable favorit pengunjung.