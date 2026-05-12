Butuh Tempat Buat Refreshing dari Padatnya Aktivitas? Berikut 17 Mall Terpopuler di Bekasi yang Bisa Jadi Destinasi Favorit

JawaPos.com - Bekasi dikenal sebagai salah satu kota penyangga Jakarta yang berkembang sangat pesat.

Tak hanya kawasan hunian modern dan pusat bisnis, Bekasi juga memiliki banyak pusat perbelanjaan megah yang menjadi tujuan favorit warga untuk berbelanja, bersantai, hingga menikmati hiburan bersama keluarga.

Jika Anda sedang mencari tempat hangout seru atau pusat belanja lengkap, berikut daftar mall terpopuler di Bekasi yang bisa menjadi destinasi pilihan seperti dilansir dari laman Traveloka dan Jendela360.com.

1. Summarecon Mall Bekasi

Sebagai salah satu pusat perbelanjaan paling populer di Kota Bekasi, Summarecon Mall Bekasi selalu menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja maupun sekadar menghabiskan waktu bersama keluarga.

Di dalam mall, pengunjung dapat menemukan berbagai brand fashion ternama, tenant kuliner kekinian, coffee shop populer, hingga bioskop modern dengan fasilitas lengkap.

Selain itu, Summarecon Mall Bekasi juga sering mengadakan event hiburan, festival kuliner, konser musik, dan pameran yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.

2. Blu Plaza

Blu Plaza merupakan salah satu mall yang cukup legendaris di Bekasi dan telah lama menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sekitar.

Meski telah berdiri sejak lama, pusat perbelanjaan ini tetap memiliki daya tarik tersendiri karena lokasinya strategis dan mudah diakses dari berbagai wilayah.

Mall ini cocok untuk masyarakat yang ingin berbelanja dengan suasana yang lebih santai dan praktis.

Di dalam Blu Plaza terdapat berbagai tenant fashion, supermarket, pusat elektronik, hingga area kuliner yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan harian pengunjung.

3. AEON Mall Deltamas

AEON Mall Deltamas menjadi salah satu mall terbaru yang langsung mencuri perhatian masyarakat Bekasi dan Cikarang.