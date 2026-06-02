Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

Bruno Moreira saat membela Persebaya Surabaya. Pemain asal Brasil itu memutuskan hengkang demi mengejar karier luar negeri dan kesempatan tampil di ACL Elite. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan berpisah dengan Bruno Moreira pada Selasa (2/6/2026). Keputusan itu diambil sang pemain setelah mempertimbangkan tiga faktor utama, yakni keinginan melanjutkan karier di luar negeri, ambisi tampil di kompetisi ACL Elite, serta tetap bertahan pada pilihannya meski Persebaya Surabaya telah menawarkan nilai kontrak yang lebih tinggi untuk mempertahankannya.
Kepergian Bruno Moreira menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi Bonek dan Bonita. Pasalnya, pemain asal Brasil tersebut telah menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan Persebaya Surabaya selama beberapa musim terakhir.
Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, Bruno Moreira sudah memantapkan keputusan untuk mencari tantangan baru di luar Indonesia.
Faktor pertama yang menjadi alasan utamanya adalah keinginan berkarier di luar negeri setelah menjalani periode yang sukses bersama Persebaya Surabaya.
Bruno Moreira ingin mencari pengalaman baru dalam karier profesionalnya dengan bermain di kompetisi luar Indonesia.
Keinginan tersebut menjadi salah satu pertimbangan terbesar yang membuatnya memilih tidak melanjutkan kerja sama dengan Persebaya Surabaya.
Pemain berusia 27 tahun itu merasa sudah memberikan kontribusi maksimal selama membela Green Force.
Setelah melewati beberapa musim yang berkesan, Bruno Moreira kini ingin menguji kemampuan di lingkungan sepak bola yang berbeda.
Langkah tersebut juga dinilai sebagai bagian dari perkembangan kariernya.
