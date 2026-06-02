Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

JawaPos.com — Bruno Moreira sepakat meninggalkan Persebaya Surabaya pada Selasa (2/6/2026) setelah empat musim penuh kontribusi bersama Green Force.
Winger asal Brasil itu menutup perjalanannya dengan lebih dari 10 ribu menit bermain, 39 gol, dan 18 assist, sekaligus meninggalkan kenangan mendalam bagi Bonek dan Bonita yang selama ini menjadi saksi kiprahnya di Stadion Gelora Bung Tomo.
Bruno Moreira memilih mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya setelah mempertimbangkan masa depan kariernya di level yang lebih tinggi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, pemain berusia 27 tahun itu ingin melanjutkan petualangan sepak bolanya di luar Indonesia.
Keputusan tersebut bukan karena masalah kontrak atau hubungan dengan klub. Justru, Persebaya Surabaya disebut telah berupaya mempertahankan sang pemain dengan tawaran yang lebih baik dibanding kontrak sebelumnya.
Faktor utama yang membuat Bruno tetap memilih hengkang adalah keinginannya berkarier di luar negeri.
Setelah menjadi salah satu pemain asing paling konsisten di Super League dalam beberapa musim terakhir, Bruno merasa sudah saatnya mencari tantangan baru di kompetisi berbeda.
Keputusan itu sekaligus menjadi penutup perjalanan panjang yang dimulai sejak musim 2021/2022. Dalam rentang waktu tersebut, Bruno berkembang menjadi salah satu ikon penting Green Force dan pemain yang sangat dicintai suporter.
Selain ingin berkarier di luar negeri, Bruno Moreira juga memiliki target lain yang belum bisa diwujudkan bersama Persebaya Surabaya. Target tersebut adalah tampil di kompetisi ACL Elite, kasta tertinggi kompetisi antarklub Asia.
