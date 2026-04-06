Tren Liburan Hemat Mulai Dilirik di 2026, Sederet Tips dan Trik Berlibur di Tanggal Tua Tanpa Kurangi Pengalaman yang Menyenangkan

JawaPos.com-Liburan hemat dengan budget pas-pasan semakin diminati saat ini. Tidak bisa dipungkiri, faktor yang menghambat seseorang untuk berlibur adalah biaya perjalanan yang mahal.

Akhirnya, rencana liburan tidak bisa terealisasikan dan batal. Padahal liburan tetap bisa dilakukan dengan cara yang hemat bahkan di akhir bulan.

Liburan hemat ini bisa menjadi solusi agar anda tetap bisa menikmati waktu jalan-jalan tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan yang pas-pasan, terutama di akhir bulan.

Ada beberapa tips dan hack liburan, supaya biaya pengeluaran anda bisa dipangkas tanpa mengurangi kenyamanan maupun keseruan selama berlibur.

Berikut rangkuman dari laman blubybcadigital.id dan eraspace.com tips anti boncos liburan di tanggal tua, tanpa mengorbankan keseruan bersama.

Anggarkan dan pangkas biaya yang tidak perlu

Sebelum memulai liburan biasanya kita akan membuat anggaran pengeluaran, apalagi jika liburan dilakukan di akhir bulan. Hitung semua biaya pengeluaran, mulai dari perjalanan, transportasi, perlengkapan liburan, estimasi waktu berlibur, konsumsi, sampai dana darurat. Sesuaikan pula dengan budget anda, setelah itu kurangi pengeluaran besar misalnya dengan memangkas beberapa biaya, seperti beralih ke transportasi umum, membatasi belanja oleh-oleh, memilih makanan lokal, memanfaatkan diskon, dan menggunakan sistem sharing untuk berbagai kebutuhan.

Explore objek wisata hidden gem

Salah satu cara menghemat budget liburan di tanggal tua adalah memilih objek wisata yang tepat. Pada umumnya, objek wisata terkenal akan memasang harga tinggi, namun sebagai alternatif anda bisa mengeksplore objek wisata hidden gem atau di kota-kota kecil untuk menghemat biaya dan menekan pengeluaran liburan.

Gunakan penginapan sharing

Salah satu hal yang perlu dipikirkan saat liburan adalah akomodasi dan tempat tinggal. Jika anda berencana menginap lebih dari satu hari, usahakan memilih penginapan yang ramah di kantong. .anda bisa menggunakan diskon atau memanfaatkan penginapan dengan sistem sharing. Sehingga biaya yang dikeluarkan bisa lebih ringan.

Manfaatkan transportasi umum

Saat anda mencoba berwisata dengan hemat, maka anda perlu menggunakan transportasi umum. Saat berada di lokasi wisata, usahakan menggunakan angkot, bus, kereta, atau menyewa sepeda. Selain lebih ekonomis, opsi ini juga menawarkan aksi ramah lingkungan..

Makan di sentra UMKM