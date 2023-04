Awas Hoaks! Video Ledakan Depo Plumpang, tapi Dinarasikan di Kilang Dumai

KEBAKARAN depo Pertamina di Plumpang dan Kilang Dumai yang berselang sekitar sebulan itu tak luput dari kabar simpang siur. Ada unggahan video kebakaran yang diberi narasi sebagai kejadian di Dumai. Padahal, lokasi kejadian di Plumpang yang terbakar lebih dahulu pada awal Maret.

’’Dumai berduka #fyp #dumaiberduka#kilang #melesak #dumairiau,’’ tulis akun TikTok @dianadean697. Video singkat itu diunggah berdasar screen recorder dari posting-an platform media sosial. Keterangannya sama, terjadi di Dumai, Riau.

’’Kilang Pertamina Dumai meledak, dentumannya keras banget ampe seluruh daerah di Dumai. Innalillahiwainnailaihi rojiun, semoga tidak terjadi hal2 yang lebih buruk lagi,’’ bunyi keterangan dari tangkapan layar tersebut (s.id/LedakanDumai).

Kebakaran di PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) Dumai terjadi pada Sabtu (1/4) pukul 22.54 WIB. Catatan Jawa Pos, ada sembilan orang yang terluka dalam insiden tersebut.

Dari sejumlah rekaman amatir yang beredar, ledakan diikuti kebakaran kilang minyak di Dumai tidak sama dengan unggahan akun TikTok @dianadean697. Kebanyakan rekaman amatir dari kejauhan, sedangkan akun TikTok @dianadean697 itu terkesan dari jarak dekat pengambilan videonya.

Lagi pula, dari video media kredibel, yang terbakar di Dumai itu seperti tabung besar. Sedangkan di video akun TikTok tersebut tidak seperti itu. Salah satunya diunggah kanal YouTube CNN Indonesia pada 2 April 2023 (s.id/SituasiAsli).

Sementara itu, rekaman layar dari akun TikTok @dianadean697 tersebut terjadi saat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, meledak. Rekaman serupa diunggah portal The Guardian pada 4 Maret 2023 berjudul Two children among 17 people killed after fire at Jakarta fuel storage depot.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan telah memberikan instruksi kepada Pertamina agar mengusut kasus tersebut.

’’Saya menginstruksi Pertamina untuk segera mengusut kasus ini dan kami sekarang fokus membantu masyarakat. Harus ada evaluasi operasional di masa depan,’’ katanya (s.id/KejadianPlumpang). (zam/c7/jun)

FAKTA

Video ledakan itu memperlihatkan kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, awal Maret 2023.