Canva Umumkan Restrukturisasi Besar dengan Memangkas Lebih dari 1.200 Pekerja Global

JawaPos.com – Perusahaan teknologi desain Canva mengumumkan restrukturisasi besar-besaran yang akan memangkas atau memindahkan 1.271 pekerja, setara dengan 22 persen dari total tenaga kerja globalnya.

Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (4/11), CEO Canva Melanie Perkins menyebut keputusan tersebut sebagai momen tersulit dalam sejarah perusahaan yang telah berdiri selama 13 tahun.

Restrukturisasi ini dilakukan dengan mengurangi lapisan hierarki organisasi dan memusatkan sejumlah tim guna meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Perkins mengatakan perubahan tersebut akan berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaan maupun mereka yang diminta mempertimbangkan relokasi ke pusat kerja tertentu.

Karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akan menerima kompensasi sekurang-kurangnya enam bulan gaji, jaminan kesehatan selama 12 bulan di negara yang menyediakan manfaat tersebut, serta diperbolehkan menyimpan laptop perusahaan.

Canva juga menawarkan bantuan hibah hingga USD 10.000 atau sekitar Rp181,55 juta, setara dengan USD 14.000 atau sekitar Rp177,28 juta, bagi karyawan yang meninggalkan negara tempat mereka bekerja untuk memulai usaha sendiri.

Langkah Canva tersebut mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan perangkat lunak untuk mempertahankan daya saing di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Sejumlah perusahaan teknologi lain, seperti Atlassian, Block, dan WiseTech Global, juga melakukan restrukturisasi serta pengurangan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan industri.