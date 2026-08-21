Emergent Siapkan Hadiah Rp800 Juta untuk 100 Peserta Building Indonesia

Emergent mengajak pelaku usaha dan founder membangun aplikasi berbasis AI melalui program Building Indonesia. Sebanyak 100 peserta terpilih akan mendapat total hadiah Rp800 juta. (Dok. Emergent)
JawaPos.com - Pelaku usaha dan founder didorong memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis melalui program Building Indonesia yang digelar Emergent. Platform pembuatan aplikasi berbasis AI tersebut menyiapkan total hadiah Rp800 juta untuk 100 peserta terpilih.
Program Building Indonesia diluncurkan bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui program tersebut, pelaku usaha dapat mengubah berbagai persoalan dan tantangan bisnis menjadi software operasional tanpa harus memiliki kemampuan teknis.
Pengguna cukup mendeskripsikan aplikasi yang ingin dibuat menggunakan bahasa sehari-hari. Emergent kemudian memungkinkan pengguna mengembangkan berbagai komponen software, mulai dari UI/UX, frontend hingga backend.
"Di momen Kemerdekaan ini, kami ingin membuat proses 'membangun' menjadi lebih mudah diakses oleh para pengusaha di Indonesia agar ide mereka bisa terwujud, meskipun mereka tidak punya keahlian teknis," ujar Co-founder Emergent.
Pemanfaatan platform Emergent di Indonesia juga terus berkembang. Hingga kini, pengguna di Indonesia telah menciptakan lebih dari 600 ribu proyek aplikasi.
Berbagai aplikasi tersebut digunakan untuk kebutuhan bisnis, mulai dari toko daring, halaman promosi produk, sistem kasir dan inventaris, platform pemasaran otomatis, layanan pelanggan, hingga alat keuangan untuk bisnis yang sedang bertumbuh.
Pengguna di Indonesia juga mengembangkan aplikasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan budaya lokal. Di antaranya platform hafalan Al-Qur'an, aplikasi kesehatan bernuansa religi, serta alat bantu kreatif bagi para kreator lokal.
"Setiap bisnis yang sukses di platform kami berawal dari hal yang sama: sebuah ide dan masalah nyata yang dideskripsikan melalui kata-kata, yang kemudian berubah menjadi produk yang berfungsi nyata," jelas CEO Emergent.
Di tengah perkembangan tersebut, Emergent secara global telah merampungkan pendanaan Seri C senilai US$130 juta. Pendanaan tersebut membawa valuasi perusahaan mencapai US$1,5 miliar.
Pendanaan Seri C tersebut dipimpin Creaegis dan diikuti sejumlah investor global, termasuk Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2, Lightspeed, dan Y Combinator.
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Jawa Pos
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