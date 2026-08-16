Quick Share Android Kini Bisa Kirim File Cuma dengan Tempel HP

JawaPos.com - Google memperbarui fitur Quick Share di Android dengan kemampuan baru yang memungkinkan pengguna berbagi file hingga informasi kontak hanya dengan mendekatkan atau menempelkan dua perangkat.

Seperti dilansir dari The Verge, fitur yang disebut tap-to-share tersebut mulai digulirkan hari ini untuk ponsel Google Pixel 6 dan model yang lebih baru. Fitur serupa juga akan segera tersedia di sejumlah perangkat Samsung Galaxy terbaru, yakni Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8, dan Flip 8.

Dalam pengoperasiannya, tap-to-share memanfaatkan NFC dan teknologi pendeteksi jarak untuk menghubungkan dua perangkat secara nirkabel. Pengguna cukup membuka menu berbagi (share sheet), kemudian mendekatkan perangkat yang ingin digunakan untuk berbagi.

Setelah perangkat terhubung, pengguna dapat mengirim berbagai jenis konten, mulai dari foto, video, hingga informasi kontak tanpa perlu melalui proses pengaturan koneksi yang rumit.

Pembaruan tersebut membuat Quick Share semakin mirip dengan AirDrop milik Apple, yang memungkinkan pengguna berbagi konten dengan perangkat lain di sekitarnya secara praktis.

Google menyebut dukungan tap-to-share akan diperluas ke lebih banyak perangkat Android menjelang akhir tahun. Namun, perusahaan belum merinci model perangkat lain yang akan mendapatkan fitur tersebut.