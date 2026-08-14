ROSA, Robot Pintar yang Bantu Dokter Operasi Lutut Sesuai Anatomi Tubuh Pasien

Teknologi robotik ROSA yang bantu dokter sesuaikan operasi lutut dengan anatomi pasien. (Istimewa)
JawaPos.com - Teknologi robotik mulai digunakan untuk bantu dokter hadapi tantangan operasi yang butuh ketelitian tinggi. Salah satunya ROSA, sistem yang berikan data, pengukuran, serta panduan saat operasi lutut.
Berbeda dengan anggapan operasi robotik sepenuhnya dilakukan mesin, ROSA dirancang sebagai perangkat pendukung dokter. Teknologi ini memberi informasi terukur agar perencanaan operasi cocok dengan anatomi lutut pasien.
Teknologi ini diperkenalkan RS Premier Bintaro melalui acara “ROSA Robotic Surgical Assistant: Safer & Smarter Knee Surgery” pada Kamis (13/8) di Jakarta.
Kegiatan ini juga membahas pemanfaatan teknologi robotik dalam operasi lutut dan tahapan pemulihan pasien secara menyeluruh.
ROSA adalah robotic surgical assistant yang memberikan informasi dan panduan berbasis data selama operasi. Sistem ini bantu pengukuran dan susun rencana tindakan secara terukur.
“Teknologi robotik bukan untuk menggantikan peran dokter. Justru teknologi ini hadir sebagai assistant yang membantu dokter dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan dengan dukungan data serta perencanaan yang lebih detail,” ujar dr. Andito Wibisono, dokter spesialis ortopedi fokus pada pinggul dan lutut.
Salah satu perhatian utama adalah perbedaan anatomi tiap pasien. Bentuk dan karakteristik lutut tidak selalu sama sehingga operasi harus disesuaikan kondisi masing-masing pasien.
Dengan ROSA, dokter dapat memperoleh informasi dan pengukuran saat operasi. Data ini membantu dokter menentukan tindakan sesuai kondisi lutut pasien.
Teknologi ini bantu pemasangan implan atau sendi buatan secara terukur. ROSA juga dukung dokter menyesuaikan tindakan sesuai anatomi pasien, termasuk menentukan keseimbangan sendi.
Dukungan ini diharapkan bantu dokter capai hasil sesuai target operasi. Namun, dokter tetap pengambil keputusan medis utama selama prosedur.
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