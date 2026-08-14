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Nanda Prayoga
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03.34 WIB

Nama Ekonom UGM Dicatut soal Vendor 5G, Kampus Beri Klarifikasi 

Ilustrasi Jaringan 5G. (CNET) - Image

Ilustrasi Jaringan 5G. (CNET)

JawaPos.com - JawaPos.com telah menerima hak jawab dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui surat Nomor 7309/UN1/EK.1.3/SETP/HM.01.04/2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni, Gumilang Aryo Sahadewo, S.E., M.A., Ph.D.

Hak jawab tersebut berkaitan dengan pemberitaan JawaPos.com pada Senin, 10 Agustus 2026 berjudul “ Vendor 5G Terjebak Geopolitik Tarif Internet Indonesia Berpotensi Naik?”.

Hak jawab dan koreksi disampaikan kepada Pimpinan Redaksi JawaPos.com melalui surat elektronik dan pesan singkat.

Pemuatan hak jawab ini dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai pedoman pemuatan hak jawab dan hak koreksi, naskah disunting sebatas aspek teknis tanpa mengubah substansi.

Berikut hak jawab FEB UGM:

Pemuatan hak jawab ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang–Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai dengan pedoman pemuatan hak jawab/hak koreksi, surat disunting tanpa mengubah substansinya.

Nomor: 7313/UN1/EK.1.3/SETP/HM.01.04/2026 13 Agustus 2026

Hal : Hal Jawab Pemberitaan

Yth. Pemimpin Redaksi Jawapos.com di Tempat

Sehubungan dengan pemberitaan di media Jawapos.com berjudul Vendor 5G Terjebak Geopolitik Tarif Internet Indonesia Berpotensi Naik? dengan link:
https://www.jawapos.com/teknologi/2608100169/vendor-5g-terjebak-geopolitik-tarif-internet-indonesia-berpotensi-naik?page=all

Dengan ini kami menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan tersebut:

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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