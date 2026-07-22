SoftBank Bayar Media Jepang demi Pasok Konten Berkualitas untuk AI Generatif

JawaPos.com – SoftBank Corp. meluncurkan platform baru bernama GaranAI yang memanfaatkan konten berita dari media massa sebagai bahan pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif. Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan akurasi jawaban AI tanpa mengabaikan perlindungan hak cipta penerbit.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (22/7), GaranAI menerima data artikel dari perusahaan media dan penerbit, kemudian mengolahnya menjadi format yang dapat digunakan oleh sistem AI generatif.

Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai pelanggaran hak cipta dan penyebaran informasi keliru (misinformation) dalam pengembangan AI. SoftBank menyatakan platform ini memungkinkan konten digunakan secara legal sekaligus memberikan kompensasi kepada pemilik hak cipta.

Sejumlah perusahaan media telah bergabung dalam proyek tersebut, antara lain Mainichi Newspapers, Sankei Shimbun, Kyodo News, serta beberapa perusahaan surat kabar lokal di Jepang. Mereka akan memasok konten berita ke GaranAI dan memperoleh imbalan atas penggunaannya.

SoftBank mengubah konten berita menjadi format yang sulit dikembalikan ke bentuk artikel aslinya. Setelah itu, data diproses lebih lanjut agar mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh model AI generatif.

Data hasil pengolahan tersebut kemudian dijual kepada pengembang AI. SoftBank berharap pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan akurasi jawaban AI terhadap berbagai pertanyaan pengguna.

Pada Rabu, perusahaan mulai merilis versi uji coba (pilot version) GaranAI sekaligus membuka pendaftaran bagi pengembang AI yang ingin memanfaatkan platform tersebut.

SoftBank berencana menyempurnakan sistem itu selama enam bulan ke depan sebelum meluncurkan versi final pada atau setelah Januari tahun depan.

Ke depan, perusahaan juga ingin memperluas cakupan konten yang dapat diproses. Tidak hanya berita dari media daring, tetapi juga berbagai materi berhak cipta dari sektor lain seperti museum dan institusi budaya.