10 Tempat Wisata di Jogja yang Pas Buat Liburan Bareng Keluarga atau Teman

tempat wisata di Jogja yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ muhherjan88
JawaPos.com – Wisata Jogja selalu menjadi pilihan liburan keluarga karena akses mudah, variasi tempat, dan suasana yang ramah.
Liburan di Jogja menawarkan pengalaman wisata yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman.
Sebagai kota wisata, Jogja menghadirkan pilihan liburan keluarga yang fleksibel dari pagi hingga sore.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Senin (29/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Jogja yang layak dijelajahi saat liburan.
1. Candi Prambanan
Kompleks candi dari abad ke-10 ini menjadi bangunan peribadatan Hindu terbesar yang dipersembahkan khusus untuk Dewa Siwa di Indonesia.
Relief dinding candi menampilkan kisah epik Ramayana lengkap dengan penggambaran tiga dewa utama Hindu yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma secara detail.
Terdapat pula tiga candi tambahan yang didedikasikan untuk wahana ketiga dewa tersebut sesuai kepercayaan Hindu yang dianut pada masa itu.
Pertunjukan musikal bertema Ramayana sering digelar di area kompleks candi ini dan menjadi atraksi budaya yang wajib kamu saksikan langsung.
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