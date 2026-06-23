Masih Dipakai di Era AI? Teknologi Radio Komunikasi Ini Justru Makin Diburu Industri

Ilustrasi radio komunikasi profesional. (Dok. Hytera)
JawaPos.com - Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI), internet berkecepatan tinggi, hingga aplikasi pesan instan yang semakin canggih, teknologi radio komunikasi profesional ternyata masih menjadi tulang punggung operasional berbagai sektor industri.
Kebutuhan akan komunikasi yang cepat, stabil, dan dapat diandalkan di lapangan membuat perangkat radio dua arah tetap banyak digunakan sektor keamanan, manufaktur, logistik, transportasi, perhotelan, hingga instansi pemerintahan.
Salah satu perusahaan yang fokus di bidang itu, PT Samafitro memasarkan sejumlah perangkat radio komunikasi profesional, yakni Hytera P60, P30, dan PDC580. Ketiganya dirancang untuk mendukung kebutuhan komunikasi dua arah di berbagai lingkungan kerja yang membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang efisien.
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Director Hytera Indonesia Mars Li mengatakan, Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi Hytera di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, PT Samafitro memiliki pengalaman dan jaringan yang dibutuhkan untuk memperluas adopsi solusi komunikasi profesional di berbagai sektor.
“Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat strategis bagi Hytera di kawasan Asia Tenggara. Kami percaya memiliki pengalaman, kapabilitas, serta jaringan yang kuat untuk menghadirkan solusi komunikasi profesional yang dapat menjawab kebutuhan berbagai industri di Indonesia,” ujar Mars Li.
Dia menambahkan, kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada distribusi produk, tetapi juga pembangunan ekosistem yang mendukung perkembangan industri komunikasi profesional di Indonesia.
“Kolaborasi ini bukan hanya tentang distribusi produk, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang kuat, mendukung transformasi industri, dan menciptakan pertumbuhan bersama bagi pelanggan dan partner bisnis,” tambah Mars Li.
Sementara itu, President Director PT Samafitro Tjin Bhui Phin menilai, komunikasi yang andal tetap menjadi faktor penting bagi operasional bisnis modern, terutama pada sektor yang sangat bergantung pada koordinasi di lapangan.
“Kami percaya bahwa teknologi komunikasi yang andal menjadi salah satu fondasi penting bagi operasional bisnis modern. Bersama Hytera, kami ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya mendukung kebutuhan komunikasi saat ini, tetapi juga mempersiapkan pelanggan untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ujar Tjin Bhui Phin.
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