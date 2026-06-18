Transformasi Digital Tak Cukup dengan AI, Ini Fondasi yang Harus Disiapkan Perusahaan

JawaPos.com - Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) semakin menjadi fokus utama perusahaan dalam meningkatkan daya saing bisnis. Namun, adopsi teknologi AI tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan sistem.

Infrastruktur digital yang kuat, keamanan siber yang andal, serta integrasi data yang baik menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital.

Hal inilah yang menjadi sorotan perusahaan yang bergerak di MSP dalam ajang Bravo 500 Summit 2026, forum teknologi yang mempertemukan ribuan pemimpin bisnis, regulator, akademisi, dan pelaku industri teknologi di Indonesia.

Sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan teknologi terintegrasi di Indonesia, Hypernet Technologies turut ambil bagian dalam Bravo 500 Summit 2026 yang mengangkat tema "Solusi untuk Korporasi, Solusi untuk Negeri: AI and Data Integration".

Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan teknologi terkini, mulai dari Artificial Intelligence (AI), cloud computing, keamanan siber, Internet of Things (IoT), hingga konektivitas 5G yang kini menjadi pilar penting dalam transformasi digital nasional.

Bagi Hypernet Technologies, keikutsertaan dalam forum tersebut bukan sekadar ajang berbagi wawasan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat adopsi teknologi digital di Indonesia.

Infrastruktur Digital Jadi Pondasi Kesuksesan AI Dalam sesi diskusi khusus, CEO Hypernet Technologies, Sudianto Oei, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi AI di lingkungan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi kecerdasan buatan itu sendiri.

Menurutnya, perusahaan harus lebih dulu membangun fondasi digital yang kuat melalui integrasi konektivitas, cloud, pengelolaan data, serta sistem keamanan siber yang memadai.

"Artificial Intelligence telah menjadi katalis utama transformasi digital. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, keamanan siber, dan integrasi data yang menjadi fondasinya," ujar Sudianto.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara penyedia teknologi, dunia usaha, dan pemerintah agar inovasi digital dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hadirkan Solusi Digital untuk Dunia Usaha Hypernet Technologies menghadirkan interactive booth yang menjadi ruang diskusi bagi pelanggan, mitra bisnis, dan pelaku industri.

Berbagai solusi transformasi digital diperkenalkan, mulai dari layanan konektivitas enterprise, cloud computing, cybersecurity, hingga managed services yang dirancang untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat keamanan digital.

Perusahaan juga berbagi pandangan mengenai pentingnya kesiapan infrastruktur digital melalui sesi mini studio bersama detikcom.

Dalam kesempatan tersebut, Hypernet Technologies menyoroti perlunya pendekatan yang menyeluruh agar implementasi AI dapat berjalan secara aman, efektif, dan berkelanjutan.