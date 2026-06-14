Manus Lepas dari Meta, Ambisi AI Tiongkok Tersandung Regulasi Beijing

JawaPos.com - Raksasa teknologi Meta dilaporkan mulai membongkar akuisisi startup kecerdasan buatan (AI) asal Tiongkok, Manus, yang sebelumnya bernilai sekitar USD 2 miliar.

Langkah tersebut menjadi upaya paling nyata Meta untuk mematuhi perintah divestasi yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok sekitar dua bulan lalu. Beijing menilai transaksi tersebut menyangkut isu keamanan nasional dan teknologi strategis.

Seperti dilansir dari TechCrunch berdasar laporan Bloomberg, Meta telah memutus akses Manus ke berbagai sistem internal perusahaan. Kebijakan itu membuat karyawan Meta tidak lagi dapat menggunakan teknologi dan perangkat AI milik Manus untuk proyek-proyek internal.

Pemisahan operasional ini menjadi bagian dari proses menuju pemutusan hubungan penuh antara kedua perusahaan.

Di sisi lain, para pendiri Manus disebut tengah menjajaki penggalangan dana baru senilai sekitar USD 1 miliar dari investor eksternal. Langkah tersebut bertujuan untuk mengambil kembali kendali atas perusahaan yang sebelumnya telah diakuisisi Meta.

Skema tersebut berpotensi membuka jalan bagi pembentukan usaha patungan di Tiongkok dan bahkan pencatatan saham di Bursa Hong Kong. Pasar Hong Kong sendiri tengah menjadi tujuan sejumlah perusahaan AI Tiongkok untuk melantai di bursa, termasuk MiniMax dan Zhipu.

Kasus ini menjadi pukulan bagi ambisi industri AI Tiongkok. Pemerintah Beijing menunjukkan tekad kuat untuk mempertahankan kendali atas teknologi yang dianggap strategis, meskipun perusahaan terkait telah memindahkan operasi ke luar negeri.

Selain memaksa pelepasan aset, pemerintah Tiongkok juga memperketat pengawasan terhadap sektor teknologi. Otoritas setempat kini mewajibkan peneliti dan eksekutif perusahaan swasta memperoleh persetujuan pemerintah sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

Tak hanya itu, sejumlah laporan menyebut perusahaan AI besar seperti Moonshot AI, StepFun, dan ByteDance juga harus mendapatkan persetujuan pemerintah sebelum menerima investasi dari Amerika Serikat.