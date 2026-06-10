Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 11 Juni 2026 | 03.18 WIB

Yandex Yakin Operator Telekomunikasi Bisa Percepat Adopsi AI RI

Ilustrasi AI. (Pinterest) - Image

Ilustrasi AI. (Pinterest)

JawaPos.com - Perusahaan teknologi global Yandex memperkenalkan rangkaian solusi kecerdasan buatan (AI) yang ditujukan khusus bagi industri telekomunikasi di Indonesia.

Teknologi ini dirancang untuk membantu operator mempercepat pengembangan dan peluncuran layanan berbasis AI.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan tingkat adopsi AI di Indonesia telah mencapai 92 persen.

Pemerintah juga menempatkan teknologi ini sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas nasional.

Dengan kedekatan yang tinggi terhadap pelanggan serta pemahaman yang mendalam mengenai perilaku dan kebutuhan pasar, operator telekomunikasi dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan AI yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia.

Alexander Popovskiy, CEO of Yandex Search International, menjelaskan, bahwa perusahaan operator telekomunikasi berada pada posisi yang ideal untuk mendorong adopsi AI ke masyarakat yang lebih luas.

Terlebih karena mereka memiliki basis pengguna yang besar, brand terpercaya serta distribusi infrastruktur yang matang sebagai fondasi penting dalam meluncurkan produk AI untuk skala nasional.

“Hal tersebut juga memungkinkan perusahaan memberikan nilai tambah secara langsung kepada pengguna. Kami dari Yandex meyakini bahwa masyarakat Indonesia sudah siap untuk naik level dalam adopsi AI baik bagi konsumen maupun perusahaan,” ungkap Popovskiy.

Yandex sendiri telah memiliki program Yandex AI, perusahaan menawarkan berbagai skema kerja sama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operator.

Mitra dapat menghubungkan layanan mereka ke AI yang telah dikembangkan Yandex, sekaligus mengintegrasikan teknologi Yandex ke dalam ekosistem yang sudah ada, maupun membangun layanan AI sendiri dengan identitas merek perusahaan menggunakan teknologi Yandex sebagai fondasinya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
92 Persen Masyarakat Sudah Adopsi AI, Komdigi Dorong Indonesia Jadi Pemain Global - Image
Teknologi

92 Persen Masyarakat Sudah Adopsi AI, Komdigi Dorong Indonesia Jadi Pemain Global

Jumat, 12 Juni 2026 | 06.59 WIB

Komdigi Dorong Pemerataan AI, Nezar Ungkap Jangan Hanya Dinikmati Segelintir Pihak - Image
Oto Dan Tekno

Komdigi Dorong Pemerataan AI, Nezar Ungkap Jangan Hanya Dinikmati Segelintir Pihak

Jumat, 12 Juni 2026 | 01.57 WIB

Komdigi Dorong Kolaborasi AI untuk Hasilkan Alih Teknologi dan SDM Unggul - Image
Teknologi

Komdigi Dorong Kolaborasi AI untuk Hasilkan Alih Teknologi dan SDM Unggul

Kamis, 11 Juni 2026 | 23.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

9

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore