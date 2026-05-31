Mensa Indonesia Sebut AI Peluang untuk Maksimalkan Potensi Manusia, Ini Alasannya

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat dinilai bukan sebagai ancaman bagi manusia, melainkan peluang untuk mendorong pengembangan potensi dan kualitas diri.

Pandangan tersebut disampaikan Committee Chairman sekaligus Director of Knowledge Center and Outreach Mensa Indonesia, Radita Sonix, dalam penutupan Mensa Indonesia Intelligence Day 2026 di Bekasi.

Dalam sesi bertajuk “The Future of Intelligence: When Human Potential Meets Artificial Capability”, Radita menyoroti pentingnya kolaborasi antara kemampuan manusia dan teknologi AI di masa depan.

Menurutnya, kehadiran AI seharusnya tidak membuat manusia merasa tersaingi. Sebaliknya, teknologi tersebut dapat menjadi alat yang membantu individu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Radita menegaskan bahwa nilai utama manusia tetap terletak pada aspek-aspek yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi, seperti karakter, empati, kreativitas, kebijaksanaan, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

"Masa depan akan dimiliki oleh mereka yang mampu menggabungkan human potential dengan artificial capability secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab," ujar Radita.

Ia menilai era AI menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kecerdasan dalam berbagai bentuk, bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial, kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.