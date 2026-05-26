Hypernet Technologies dan Huawei eKit memperkenalkan solusi jaringan pintar berbasis Wi-Fi 6, Wi-Fi 7.

JawaPos.com - Hypernet Technologies bersama Huawei melalui lini Huawei eKit menggelar acara bertajuk Empowering Smart Living Through Intelligent Network Solutions with Huawei e-Kit di Bali pada 21 Mei 2026.

Kegiatan ini membahas perkembangan solusi jaringan pintar dan kebutuhan transformasi digital di berbagai sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM) yang kini semakin bergantung pada konektivitas digital.

Dalam acara tersebut, Presales eKit Regional Bali & Lombok, Tri Setiawan menjelaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan utama berbagai sektor bisnis untuk menjaga daya saing dan efisiensi operasional.

"Solusi jaringan modern saat ini dirancang agar lebih mudah diterapkan oleh bisnis skala menengah dengan kebutuhan konektivitas yang terus berkembang," ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (26/5).

Sementara itu, Regional Head Bali Hypernet Technologies, Ibnu Malik menyoroti pentingnya jaringan yang stabil, aman, dan mudah dikelola untuk mendukung operasional bisnis modern, terutama di sektor hospitality, retail, pendidikan, hingga layanan publik.

Dalam acara tersebut juga diperkenalkan sejumlah teknologi jaringan terbaru seperti enterprise Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, intelligent switching, AI firewall, cloud-based management, hingga solusi jaringan terintegrasi berbasis cloud.

Teknologi tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan konektivitas modern dengan fokus pada stabilitas jaringan, keamanan data, serta kemudahan pengelolaan infrastruktur digital perusahaan.

Selain solusi jaringan, Hypernet Technologies turut memperkenalkan layanan managed service yang mencakup konsultasi, implementasi, monitoring, hingga dukungan teknis berkelanjutan bagi perusahaan dan pelaku usaha.

Acara ini dihadiri peserta dari berbagai sektor industri seperti hospitality, pendidikan, pemerintahan, retail, teknologi, hingga keamanan siber.