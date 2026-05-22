Bisnis Indonesia Optimalkan Data dan Personalisasi Real-Time!

JawaPos.com - Di tengah meningkatnya kompleksitas pengelolaan data, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan mengubah data melimpah menjadi insight bernilai untuk bisnis.

Kondisi data-rich but insight-poor membuat peluang pertumbuhan kerap tidak dimanfaatkan secara optimal.

Untuk menjawab tantangan itu, transcosmos Indonesia bersama MoEngage menggelar diskusi bertajuk “Monetizing Customer Data: Turning Insights into Revenue and Measurable Business Growth” di Jakarta.

Kedua perusahaan menyoroti bahwa personalisasi kini kebutuhan utama membangun hubungan pelanggan, bukan lagi sekadar nilai tambah.

Dengan pendekatan Customer Data Management terintegrasi, transcosmos Indonesia memperlihatkan bagaimana data pelanggan dari berbagai kanal dapat diolah menjadi aset strategis yang memberi dampak nyata bisnis.

Vice President Director transcosmos Indonesia Ardi Sudarto mengatakan perusahaan fokus menghadirkan solusi yang menghubungkan pengelolaan data, strategi, hingga implementasi bisnis menyeluruh.

“Layanan Customer Data Management bukan hanya mengumpulkan data pelanggan secara teknis. Kami memastikan orkestrasi data tersebut selaras dengan tujuan bisnis perusahaan, mulai dari memicu penjualan hingga memperkuat loyalitas pelanggan secara end-to-end,” ujar Ardi.

Banyak perusahaan masih menghadapi persoalan data pelanggan tersebar di berbagai sistem terpisah atau silo. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan yang akurat.

Untuk mengatasi hal tersebut, transcosmos Indonesia menghadirkan teknologi Customer Data Platform (CDP) guna menyatukan profil pelanggan, serta Customer Engagement Platform (CEP) untuk kampanye personalisasi di berbagai titik interaksi pelanggan.