Tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Warga Ngawi Ditemukan Meninggal

Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Rokim dari aliran Sungai Bengawan Solo, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. (Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Rokim (22), warga Dusun Ngubalan yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Bengawan Solo, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal oleh Tim SAR gabungan. Korban dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (8/11) pagi.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit P.H., selaku Mission Coordinator (SMC) mengungkapkan, jasad korban ditemukan sekitar pukul 06.15 WIB dalam posisi terapung.

"Jenazah Rokim ditemukan terapung di lokasi sekitar 50 meter dari titik awal kejadian. Selanjutnya, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi menuju tepi sungai," kata Nanang.

Nanang mengatakan, poses evakuasi korban berlangsung lancar tanpa adanya kendala berarti di lapangan. Setelah berhasil dibawa ke darat, jenazah Rokim langsung diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka untuk dimakamkan.

Koordinator Unit SAR Bojonegoro, Nanang Pujo selaku On Scene Coordinator (OSC) menjelaskan, pihaknya langsung mengerahkan personel rescue Unit Siaga SAR Bojonegoro begitu menerima perintah operasi dari SMC untuk berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan.

Tim kemudian melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi kejadian dengan memperhitungkan titik terakhir korban terlihat (Last Known Position) serta karakteristik arus Sungai Bengawan Solo.

"Salah satu tantangan dalam pencarian adalah kondisi sungai yang memiliki kedalaman cukup bervariasi serta arus air yang perlu diwaspadai personel selama melakukan penyisiran," jelas Nanang Pujo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim SAR, insiden tragis ini bermula pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu, korban bersama dua orang rekannya sedang mandi dan berenang di aliran Sungai Bengawan Solo.

Ketika tengah berenang, korban diduga mengalami kepanikan setelah berada di bagian sungai yang cukup dalam, lalu berusaha meminta pertolongan kepada rekan-rekannya.

Kedua rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa korban. Namun, upaya tersebut justru berisiko tinggi karena keduanya hampir ikut tenggelam akibat tarikan air.