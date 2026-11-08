Tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Warga Ngawi Ditemukan Meninggal

JawaPos.com - Rokim (22), warga Dusun Ngubalan yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Bengawan Solo, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal oleh Tim SAR gabungan. Korban dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (8/11) pagi.
Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit P.H., selaku Mission Coordinator (SMC) mengungkapkan, jasad korban ditemukan sekitar pukul 06.15 WIB dalam posisi terapung.
"Jenazah Rokim ditemukan terapung di lokasi sekitar 50 meter dari titik awal kejadian. Selanjutnya, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi menuju tepi sungai," kata Nanang.
Nanang mengatakan, poses evakuasi korban berlangsung lancar tanpa adanya kendala berarti di lapangan. Setelah berhasil dibawa ke darat, jenazah Rokim langsung diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka untuk dimakamkan.
Koordinator Unit SAR Bojonegoro, Nanang Pujo selaku On Scene Coordinator (OSC) menjelaskan, pihaknya langsung mengerahkan personel rescue Unit Siaga SAR Bojonegoro begitu menerima perintah operasi dari SMC untuk berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan.
Tim kemudian melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi kejadian dengan memperhitungkan titik terakhir korban terlihat (Last Known Position) serta karakteristik arus Sungai Bengawan Solo.
"Salah satu tantangan dalam pencarian adalah kondisi sungai yang memiliki kedalaman cukup bervariasi serta arus air yang perlu diwaspadai personel selama melakukan penyisiran," jelas Nanang Pujo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim SAR, insiden tragis ini bermula pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu, korban bersama dua orang rekannya sedang mandi dan berenang di aliran Sungai Bengawan Solo.
Ketika tengah berenang, korban diduga mengalami kepanikan setelah berada di bagian sungai yang cukup dalam, lalu berusaha meminta pertolongan kepada rekan-rekannya.
Kedua rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa korban. Namun, upaya tersebut justru berisiko tinggi karena keduanya hampir ikut tenggelam akibat tarikan air.
Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera bertindak cepat untuk menyelamatkan kedua rekan korban, sementara Rokim terlepas dari jangkauan dan akhirnya tenggelam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022