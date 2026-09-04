Pedagang Pasar Buah Tanjungsari 77 Surabaya Protes Jam Operasional, Khawatir Buah Busuk dan Merugi

Pedagang Pasar Buah Tanjungsari 77 Surabaya mengeluhkan pembatasan jam operasional yang diterapkan oleh Pemerintah Kota. (Dok Pedagang)
JawaPos.com - Pedagang Pasar Buah Tanjungsari 77 Surabaya mengeluhkan pembatasan jam operasional yang diterapkan oleh Pemerintah Kota.
Pedagang khawatir, pembatasan jam operasional justru menimbulkan persoalan baru bagi pedagang.
Buah yang tidak segera terjual berisiko mengalami penurunan kualitas bahkan membusuk sehingga kerugian akhirnya harus ditanggung sendiri oleh pedagang.
Diketahui, operasional Pasar Buah Tanjungsari 77 dimulai pukul 04.00-13.00 WIB atau pukul 16.00-22.00 WIB.
Jam buka itu telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tanjungsari 77 Rifai meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena kondisi perekonomian saat ini dinilai masih sulit.
“Pemerintah kota memang sudah melakukan sosialisasi, baik Dinas Perdagangan maupun Satpol PP. Namun kita juga sudah sampaikan bahwa perda ini tidak ada keadilan untuk pedagang. Apalagi perekonomian saat ini lagi tidak baik-baik saja,” ujar Rifai, Jumat (4/9).
Pedagang berharap Pemkot Surabaya membuka ruang dialog dan tidak menutup mata terhadap kondisi perdagangan di Pasar Buah Tanjungsari.
“Kami ini mencari nafkah sedang susah, sehingga kami memohon kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk bisa merevisi perda tersebut,” katanya.
Sementara itu, Tokoh masyarakat Surabaya Saleh Mukadar menilai bahwa perda tersebut tidak sesuai dengan karakter perdagangan buah.
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Jawa Pos
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