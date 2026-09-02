Lihat HP, Puryani Meluncur ke Pondok Manbaul Hikam Cari Anaknya yang Diduga Keracunan MBG

JawaPos.com — Satu pesan di handphone membuat Puryani buru-buru meluncur ke Ponpes Manba’ul Hikam, Putat, Tanggulangin, Sidoarjo, pada Selasa (1/9).

Ia mendapat kabar bahwa buah hatinya, Muhammad Zaidan Maulana Ihsan, diduga mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kabar tersebut membuat Puryani tak ingin menunggu lebih lama untuk memastikan kondisi anaknya secara langsung.

Wali santri Zaidan itu segera menuju lokasi setelah mengetahui ada kejadian dugaan keracunan yang menimpa ratusan santriwan dan santriwati pada Selasa (1/9) siang.

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“Cuma lihat dari HP, ada informasi kalau di pondok itu ada kejadian keracunan itu,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (2/9).

“Terus saya langsung meluncur di pondok, langsung ke situ, lihat kondisi anaknya,” lanjut Puryani saat menceritakan momen dirinya mencari sang anak di tengah situasi darurat tersebut.

Belakangan, santri berusia 18 tahun yang duduk di kelas 12 itu dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo dan kondisinya mulai membaik.

Bagaimana Puryani Mendapat Kabar Anak Diduga Keracunan MBG? Puryani mengetahui kejadian tersebut melalui informasi yang muncul di handphonenya, lalu segera bergerak menuju Ponpes Manba’ul Hikam untuk memastikan kondisi anaknya.

Saat tiba di lokasi, dia melihat penanganan terhadap para santri sudah dilakukan oleh pihak pondok bersama petugas yang tersedia.