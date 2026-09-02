516 Santri-Siswa Keracunan MBG di Sidoarjo: 427 Pulang, 88 Masih Dirawat

Bupati Sidoarjo Subandi ditemui usai sidak SPPG Kalitengah usai terjadi keracunan. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan total siswa yang mengalami keracunan diduga usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) mencapai 516 orang.
Dari jumlah tersebut, 427 siswa dinyatakan boleh pulang, sedangkan 88 siswa masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit di Sidoarjo dan satu siswa yang masih observasi.
"Jadi, alhamdulillah hari ini yang sudah pulang, pasien itu kurang lebih 427 pasien. Yang masih belum, 88. Jadi total 516, ya. Observasi tinggal satu. Ya, jadi hari ini, insyaallah pasien tertangani dengan baik," kata Subandi usai meninjau lokasi SPPG Kalitengah, Rabu (2/9).
Dari kejadian ini, Subandi merekomendasikan agar SPPG Kalitengah untuk ditutup sembari dilakukan evaluasi.
"Kami sebagai pemerintah daerah, ya mestinya dengan seperti ini yang tidak sesuai, ya ya kami mohon (ditutup) kepada BGN. Karena ini adalah kewenangan BGN," katanya.
Menurut dia, program MBG harus didukung. Namun, jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai maka harus dibenahi agar tidak menimbulkan kejadian serupa.
"Program yang baik ini, mari kita support, kita dukung. Kalau ada tata kelola yang kurang baik, ya kita benahi. Termasuk BGN yang ada di SPPG yang ada di Tanggulangin ini, ya. Ini adalah sebagai koreksi kita sebagai pemerintah daerah kepada BGN," jelasnya.
Subandi menjelaskan bahwa ada 170 SPPG yang ada di Sidoarjo, 31 di antaranya belum ada izinya.
"Apabila yang 31 belum izin, sementara tak suruh berhenti dulu, ya. Yang sudah ada izinnya seperti ini lagi, apalagi yang enggak ada perizinannya," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan santri santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam mengalami mual dan pusing usai menyantap program makanan bergizi gratis (MBG), Selasa (1/9).
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Jawa Pos
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