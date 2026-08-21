Amankan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Kapolri Sigit Siapkan Personel

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan tengah menyusun kebutuhan personel untuk pengamanan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Listyo usai meresmikan Gedung KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8).

"Iya kan ini sekarang sedang ada proses tahapan penyusunan (pengamanan). Polri siap mengamankan," kata Listyo.

Jendral polisi bintang empat itu menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewajiban untuk mengamankan dan melancarkan rangkaian kegiatan Muktamar NU.

"Polri sudah kami persiapkan sesuai dengan kebutuhan," tegasnya tanpa menyebut estimasi personel yang akan diterjunkan.

Sebagai informasi, Muktamar NU merupakan forum musyawarah tertinggi Nahdlatul Ulama yang digelar lima tahun sekali untuk merumuskan kebijakan penting serta memilih kepemimpinan baru PBNU.

Acara utama dari muktamar meliputi pemilihan tertinggi Rais 'Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.