Amankan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Kapolri Sigit Siapkan Personel

Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Jombang bersiap untuk menyambut kedatangan muktamirin hingga muhibbin NU di Muktamar ke-35 NU. (Radar Jombang)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan tengah menyusun kebutuhan personel untuk pengamanan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Listyo usai meresmikan Gedung KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8).
"Iya kan ini sekarang sedang ada proses tahapan penyusunan (pengamanan). Polri siap mengamankan," kata Listyo.
Jendral polisi bintang empat itu menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewajiban untuk mengamankan dan melancarkan rangkaian kegiatan Muktamar NU.
"Polri sudah kami persiapkan sesuai dengan kebutuhan," tegasnya tanpa menyebut estimasi personel yang akan diterjunkan.
Sebagai informasi, Muktamar NU merupakan forum musyawarah tertinggi Nahdlatul Ulama yang digelar lima tahun sekali untuk merumuskan kebijakan penting serta memilih kepemimpinan baru PBNU.
Acara utama dari muktamar meliputi pemilihan tertinggi Rais 'Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Dalam muktamar juga ada pembahasan masalah keagamaan dan kebangsaan melalui forum Bahtsul Masail, serta penyusunan program kerja organisasi.
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Jawa Pos
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