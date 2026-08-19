Sebanyak 1.331 Keluarga Penerima Manfaat PKH di Situbondo Terindikasi Transaksi judi Daring

Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sebanyak 1.331 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terindikasi melakukan transaksi judi daring.
Koordinator PKH Kabupaten Situbondo Sulhaedi di Situbondo, mengatakan data tersebut teridentifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan pendamping PKH.
"Bagi KPM yang terlibat dalam transaksi judol akan ditangguhkan penyaluran bantuan sosialnya, dan bahkan bisa dicoret dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Sulhaedi, dilansir dari Antara, Rabu (19/8).
Ia mengatakan KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi daring masih diberi kesempatan memberikan klarifikasi dengan menyertakan surat pernyataan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan tidak terlibat.
Menurut Sulhaedi, KPM juga dapat melakukan klarifikasi apabila identitasnya digunakan orang lain atau terdapat anggota keluarga yang melakukan judi daring.
"Jadi, KPM bisa klarifikasi melalui pemerintah desa jika memang benar-benar tidak terlibat judol, atau pernyataan tidak akan mengulang lagi bermain judi daring, namun keputusannya tetap dari Kemensos," ujarnya.
Ia mengatakan Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendeteksi transaksi judi daring yang dilakukan penerima bantuan sosial.
Sulhaedi mengatakan jumlah penerima PKH di Kabupaten Situbondo pada 2026 mencapai 29.151 KPM, atau bertambah sekitar 675 KPM dibandingkan periode sebelumnya.
"Untuk jumlah penerima PKH tahun 2026 sebanyak 29.151 KPM, dan tahun ini ada penambahan sekitar 675 KPM, sudah memasuki tahap pembuatan buku tabungan kolektif," katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1