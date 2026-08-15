Anggaran Penanganan Genangan Surabaya 2027 Tembus Rp 1 Triliun

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk mengatasi persoalan genangan pada 2027. Penanganan banjir menjadi salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan Kota Surabaya tahun depan.

Rencana tersebut masuk dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 yang telah disepakati Pemkot Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Jumat (14/8).

Eri mengatakan, Pemkot Surabaya memproyeksikan APBD 2027 berada di kisaran Rp 15 triliun.

Namun, angka tersebut masih dapat berubah karena menunggu kepastian Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Jadi, kami masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar Rp 15 T-an,” kata Eri.

Menurut Eri, anggaran tahun depan tidak akan diarahkan secara merata ke seluruh sektor. Pemkot akan memusatkan belanja pada sejumlah kebutuhan yang dianggap paling mendesak, terutama persoalan infrastruktur.

Tiga hal yang menjadi perhatian utama yakni perbaikan jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta penanganan genangan.

“Jadi, 2027 terkait pengaspalan jalan. Yang kedua terkait penerangan jalan umum. Yang ketiga, genangan air. Jadi prioritas kita itu,” ujarnya.