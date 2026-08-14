Eks Raka Jatim yang Minta Aborsi Sepakat Berdamai dengan Kekasih

Eks Raka Raki Jatim Tio Ferdian Rahmana buka suara soal meminta kekasihnya aborsi yang viral di media sosial. (Istimewa)
JawaPos.com - Eks Raka Raki Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahmana memastikan akan bertanggunjawab soal kehamilan kekasihnya, yang sempat diminta untuk diaborsi.
Bentuk pertanggungjawaban itu disampikan langsung saat bertemu kekasihnya di Wonogiri.
"Saya juga sudah bertemu dengan beliau di Wonogiri kemarin. Saya juga punya itikad baik untuk kalau misal jadi seperti apa kalau enggak jadi seperti apa tapi saya tetap bertanggung jawab terkait kesehatan beliau," kata Tio saat dihubungi, Kamis (13/8).
Dia menjelaskan bahwa permintaan terkait aborsi adalah respons spontan Tio karena dalam keadaan panik.
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Sebab, Tio sudah berusaha menawarkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab dirinya.
Namun, tawaran tersebut menurut Tio tidak disetujui pihak terkait sehingga muncul perimtaan aborsi.
"Saya juga tidak mengarahkan untuk melakukan hal tersebut (aborsi) sebelumnya karena itu juga berkaitan dengan hukum dan tentunya itu sangat berpengaruh dengan kesehatan yang bersangkutan," jelasnya.
Pemenang Cak dan Ning Surabaya tahun 2023 ini menyampaikan, setelah bertemu dengan kekasihnya, mereka sepakat berdamai dan tidak mempepanjang masalah.
"Kalau dari saya dan juga keluarga saya sudah diskusi juga, komunikasi untuk hal ini. Saya juga sudah berdiskusi juga dengan yang bersangkutan, kami akan (selesaikan) secara kekeluargaan dan enggak akan memperpanjang," tandas Tio.
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