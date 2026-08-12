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Ardini Pramitha
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.25 WIB

Polda Jatim akan Panggil Sejumlah Artis yang Ikut Promosikan Arisan Fiktif Milik Selebgram Bali

Konferensi pers kasus arisan bodong yang melibatkan selebgram asal Bali. (Ardini Pramitha/JawaPos.com). - Image

Konferensi pers kasus arisan bodong yang melibatkan selebgram asal Bali. (Ardini Pramitha/JawaPos.com).

JawaPos.com - Polda Jawa Timur berencana memanggil sejumlah artis yang terlibat dalam mempromosikan arisan fiktif milik selebgram Bali berinisial JNK. 

Dari promosi tersebut, JNK berhasil mengelabuhi 140 korban dari berbagai wilayah untuk ikut arisan yang mengakibatkan kerugian hingga Rp2,5 miliar. 

"Mengenai keterlibatan para public figure maupun selebgram, penyidik akan melakukan pemanggilan resmi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apabila ada perkembangan terkait kasus hukum mereka akan segera kami sampaikan," kata Dirressiber Polda Jatim Kombes Bimo Ariyanto saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Rabu (12/8). 

Bimo menjelaskan modus yang digunakan tersangka untuk menggaet para korban adalah mengimingi-imingi keuntungan 10-20 persen dari dana yang akan disetorkan untuk arisan. 

"Dalam promosi tersebut, yang bersangkutan mencantumkan berbagai keterangan mengenai keamanan, kepercayaan, dan legalitas arisan, seperti 100 persen bersertifikasi, arisan paling aman, terpercaya dan konsisten, owner amanah, dan testimoni riil sehingga menarik minat dan membangun kepercayaan dalam member," jelasnya. 

Promosi itu ternyata menarik perhatian pengikut JNK di media sosial dan memutuskan untuk bergabung. 

"Calon member yang tertarik diarahkan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp sesuai dengan program yang dipilih dan diwajibkan mengisi data identitas, foto KTP, serta akun media sosial," katanya. 

Dalam menjalankan arisan tersebut, JNK memiliki kewenangan menentukan waktu dan besaran keuntungan pada program arisan.

Dia tak sendiri, tetapi dibantu tiga orang yang bertugas administrasi yang melakukan verifikasi data, promosi, menjaga grup WhatsApp, dan mengingatkan pembayaran para member.

Editor: Kuswandi
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