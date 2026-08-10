Viral, Runner-up Raka-Raki Jatim Diduga Minta Pacar Aborsi hingga ke Singapura 

JawaPos.com - Nama runner-up Raka Raki Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahman mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, Tio diduga meminta pacarnya aborsi kandungan ke Singapura.

Kasus itu pertama kali mencuat melalui akun instagram @ingintauindonesia. Unggahan akun itu memperlihatkan sejumlah pesan WhatsApp yang diduga antara Tio dengan pacarnya yang membahas terkait rencana aborsi ke dukun anak hingga ke Singapura.

Dalam percakapan itu, Tio nekat meminta pacarnya aborsi karena tidak siap terkena sanksi sosial.

"Runner-up Raka & Raki Jawa Timur 2026, yang juga Cak & Ning Surabaya 2023 diduga terlibat kasus kekerasan seksual terhadap pacarnya sendiri. Berita ini mencuat setelah ajang pemilihan duta wisata (Raka & Raki) yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur baru saja selesai," tulis caption Instagram @ingintauindonesia yang dilihat, Senin (10/8).

"Dalam cuitan di platform X, seorang perempuan yang mengaku pacar dari Tio, terduga pelaku, menyuruh dirinya untuk mengugurkan kandungannya yang masih berusia 12 minggu,. Bahkan dalam pesan singkatnya, Tio sempat kepikiran untuk membawanya ke Singapura demi terhindar dari sanksi sosial," lanjutnya.

Kasus itu langsung mendapat tanggapan dari Ikatan Raka Raki Jawa Timur dengan mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani per tanggal 8 Agustus 2026.

"Terkait Dugaan Tindak Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anggota Ikatan Raka Raki Jawa Timur. Kami Ikatan Raka Raki Jawa Timur menyatakan sikap tegas atas dugaan tindakan kekerasan seksual yang melibatkan anggota organisasi. Kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan, pelecehan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan," tulis pernyataan Ikatan Raka Raki Jawa Timur yang diunggah di Instagram @rakaraki_jatim.