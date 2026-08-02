Persebaya Perluas Kolaborasi dengan Pemkot Surabaya, Siapkan Aktivasi Pasar Tunjungan dan Ruang Publik

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat kolaborasi melalui berbagai program yang tidak hanya berfokus pada sepak bola, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, aktivasi ruang publik, hingga kampanye sosial. Salah satu program yang tengah dimatangkan ialah menghadirkan Persebaya Store di Pasar Tunjungan sebagai upaya meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus mendukung pelaku UMKM.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memaksimalkan aset milik pemerintah kota agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Persebaya juga diharapkan berperan aktif menghidupkan berbagai ruang publik di Surabaya melalui beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Salah satu rencana yang sedang difinalisasi adalah pembukaan Persebaya Store di Pasar Tunjungan. Pemkot Surabaya berharap kehadiran toko resmi klub tersebut dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke kawasan yang dikelola PT Pasar Surya.

Persebaya Store selama ini tidak hanya menjual merchandise resmi klub. Lokasi tersebut juga menjadi tempat penukaran tiket pertandingan kandang Persebaya, laga Timnas Indonesia, hingga turnamen seperti Piala Presiden yang rutin menghadirkan ribuan pengunjung.

Tingginya aktivitas penukaran tiket dinilai berpotensi mendatangkan dampak positif bagi pelaku usaha, khususnya sektor makanan dan minuman (food and beverage/F&B) di sekitar lokasi. Dengan meningkatnya arus pengunjung, aktivitas ekonomi di kawasan pasar diharapkan ikut tumbuh.

Direktur Operasional Persebaya Candra Wahyudi mengatakan, Persebaya memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kota Surabaya karena klub tersebut lahir dan berkembang bersama masyarakat setempat.

"Persebaya bukan sekadar klub sepak bola. Kami adalah bagian dari Surabaya. Karena itu kami selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Candra.

Menurut Candra, peluang kolaborasi antara Persebaya dan Pemkot Surabaya sangat luas. Program tersebut dapat mencakup penyelenggaraan nonton bareng di ruang publik, kampanye yang mendukung program pemerintah, promosi pasar rakyat, hingga berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan perekonomian lokal.

"Kami memiliki aset komunikasi dan basis suporter yang besar. Potensi tersebut bisa dimanfaatkan bersama untuk mendukung berbagai program pemerintah, menghidupkan ruang-ruang publik, hingga membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Prinsipnya, kami ingin tumbuh bersama Surabaya," lanjutnya.