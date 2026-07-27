Truk Trailer Tabrak Kendaraan dan Rumah Warga di Gempol Pasuruan, 3 Orang Tewas

JawaPos.com - Sebuah truk trailer menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Jalan Nasional Surabaya - Malang, Dusun Mojorejo, Desa Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/7). Tiga orang dilaporkan tewas.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, truk trailer bermuatan gulungan kertas tersebut melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Sekitar pukul 06.00 WIB, kendaraan tersebut menabrak truk Colt Diesel di depannya.

Benturan keras tersebut membuat beberapa sepeda motor ikut tertabrak. Truk trailer lalu menghantam truk tangki hingga oleng dan terguling ke sisi kiri jalan, menabrak sejumlah rumah warga.

"Korban meninggal dunia di lokasi sebanyak tiga orang. Sementara beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit," ujar Kanit Lantas Polsek Gempol, Ipda Bagus ketika dikonfirmasi awak media, Senin (27/7).

Sebanyak 2 korban mengalami luka berat dan telah dilarikan ke RS Abiyakto Pasuruan. Sementara itu, sopir truk trailer yang terjepit badan kendaraan, dievakuasi ke RS Pusdik Brimob Watukosek.

Korban atas nama Agus, laki-laki, 40 tahun, asal Malang. Kemudian 4 korban lainnya mengalami luka ringan, terdiri atas seorang penjual bebek, pasutri pengendara motor, dan sopir truk Colt. Mereka dibawa ke RS Bhayangkara Porong.

Hingga pukul 10.09 WIB, Polsek Gempol bersama personel dari Kantor SAR Surabaya masih berjibaku mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan maut di wilayah Gempol.

"Truck (trailer) berhasil ditarik dengan menggunakan dump truck untuk memudahkan akses evakuasi," ujar Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit kepada awak media di group WhatsApp.

Nanang mengatakan proses evakuasi sopir truk trailer cukup sulit karena korban terjepit di kursi kemudi. Tim Basarnas berusaha membuat akses untuk mengeluarkan sopir dengan menggerakkan tangan.