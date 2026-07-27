Truk Trailer Tabrak Kendaraan dan Rumah Warga di Gempol Pasuruan, 3 Orang Tewas

Proses evakuasi korban kecelakaan maut di Jalan Nasional Surabaya - Malang, Dusun Mojorejo, Gempol. (Dokumentasi Kantor SAR Surabaya)
JawaPos.com - Sebuah truk trailer menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Jalan Nasional Surabaya - Malang, Dusun Mojorejo, Desa Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/7). Tiga orang dilaporkan tewas.
Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, truk trailer bermuatan gulungan kertas tersebut melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Sekitar pukul 06.00 WIB, kendaraan tersebut menabrak truk Colt Diesel di depannya.
Benturan keras tersebut membuat beberapa sepeda motor ikut tertabrak. Truk trailer lalu menghantam truk tangki hingga oleng dan terguling ke sisi kiri jalan, menabrak sejumlah rumah warga.
"Korban meninggal dunia di lokasi sebanyak tiga orang. Sementara beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit," ujar Kanit Lantas Polsek Gempol, Ipda Bagus ketika dikonfirmasi awak media, Senin (27/7).
Sebanyak 2 korban mengalami luka berat dan telah dilarikan ke RS Abiyakto Pasuruan. Sementara itu, sopir truk trailer yang terjepit badan kendaraan, dievakuasi ke RS Pusdik Brimob Watukosek.
Korban atas nama Agus, laki-laki, 40 tahun, asal Malang. Kemudian 4 korban lainnya mengalami luka ringan, terdiri atas seorang penjual bebek, pasutri pengendara motor, dan sopir truk Colt. Mereka dibawa ke RS Bhayangkara Porong.
Hingga pukul 10.09 WIB, Polsek Gempol bersama personel dari Kantor SAR Surabaya masih berjibaku mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan maut di wilayah Gempol.
"Truck (trailer) berhasil ditarik dengan menggunakan dump truck untuk memudahkan akses evakuasi," ujar Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit kepada awak media di group WhatsApp.
Nanang mengatakan proses evakuasi sopir truk trailer cukup sulit karena korban terjepit di kursi kemudi. Tim Basarnas berusaha membuat akses untuk mengeluarkan sopir dengan menggerakkan tangan.
"Kemudian tim Basarnas meminta bantuan pengecekan dari tim medis RS Pusdik Brimob Watukosek. Proses evakuasi dilanjutkan dengan hati-hati agar korban tidak mengalami cidera lebih lanjut," imbuhnya.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!