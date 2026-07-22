Inovasi Pertanian ITS Diborong Kementan, dari Traktor Listrik hingga Alat Panjat Kelapa

JawaPos.com - Kabar gembira datang dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Inovasi alat dan mesin pertanian (alsintan) hasil riset kampus tersebut diborong oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Inovasi yang dibeli, meliputi traktor listrik, alat pemanjat kelapa Mocits, dan mesin listrik penanam padi Ropatama. Pembelian ini selaras dengan komitmen Kementan untuk mendukung hilirisasi riset dan inovasi karya anak bangsa.

“Dengan sinergi ini, para peneliti bersemangat untuk terus berinovasi bagi bangsa dan negara. Hari ini kami transaksi langsung beli," ujar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di kampus ITS Cabang Buncit, Sidoarjo, Rabu (22/7).

Mentan Andi Amran Sulaiman menilai mesin pemanjat kelapa Mocits karya ITS berperan penting dalam meningkatkan produktivitas panen, sekaligus menjamin keselamatan petani saat memanen kelapa.

“Mengingat Indonesia ini salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 2,8 hingga 3 juta ton per tahun,” imbuh pejabat kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tersebut.

Selain elsintan, Kementan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga membeli 200 ton benih jagung unggulan hasil riset dosen Departemen Biologi ITS, Mukhammad Muryono, senilai sekitar Rp 10 miliar.

Benih jagung tersebut diklaim mampu menghasilkan produksi hingga 10 ton per hektare. Jumlah benih yang dibeli juga diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan penanaman di lahan seluas 13.000 hektare.

Amran menyebut Kementan siap melipatgandakan nilai pembelian hingga Rp 100 miliar dalam 10 tahun jika produktivitas benih tetap mencapai rata-rata 10 ton per hektare tanpa perlu menambah luas lahan pertanian.

“Kalau itu terjadi (menghasilkan 10 ton jagung per hektare), artinya dapat meningkatkan produksi jagung nasional tanpa menambah lahan, dan ini yang kita butuhkan (untuk swasembada pangan Indonesia)," kata Amran.