Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati, ARM
Kamis, 23 Juli 2026 | 01.58 WIB

Inovasi Pertanian ITS Diborong Kementan, dari Traktor Listrik hingga Alat Panjat Kelapa

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (baju putih) dan Rektor ITS, Prof. Bambang Pramujati (batik biru) saat meninjau inovasi elsintan di Kampus ITS Cabang Buncitan, Sidoarjo, Rabu (22/7). (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (baju putih) dan Rektor ITS, Prof. Bambang Pramujati (batik biru) saat meninjau inovasi elsintan di Kampus ITS Cabang Buncitan, Sidoarjo, Rabu (22/7). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kabar gembira datang dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Inovasi alat dan mesin pertanian (alsintan) hasil riset kampus tersebut diborong oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Inovasi yang dibeli, meliputi traktor listrik, alat pemanjat kelapa Mocits, dan mesin listrik penanam padi Ropatama. Pembelian ini selaras dengan komitmen Kementan untuk mendukung hilirisasi riset dan inovasi karya anak bangsa.

“Dengan sinergi ini, para peneliti bersemangat untuk terus berinovasi bagi bangsa dan negara. Hari ini kami transaksi langsung beli," ujar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di kampus ITS Cabang Buncit, Sidoarjo, Rabu (22/7).

Mentan Andi Amran Sulaiman menilai mesin pemanjat kelapa Mocits karya ITS berperan penting dalam meningkatkan produktivitas panen, sekaligus menjamin keselamatan petani saat memanen kelapa.

“Mengingat Indonesia ini salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 2,8 hingga 3 juta ton per tahun,” imbuh pejabat kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tersebut.

Selain elsintan, Kementan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga membeli 200 ton benih jagung unggulan hasil riset dosen Departemen Biologi ITS, Mukhammad Muryono, senilai sekitar Rp 10 miliar.

Benih jagung tersebut diklaim mampu menghasilkan produksi hingga 10 ton per hektare. Jumlah benih yang dibeli juga diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan penanaman di lahan seluas 13.000 hektare.

Amran menyebut Kementan siap melipatgandakan nilai pembelian hingga Rp 100 miliar dalam 10 tahun jika produktivitas benih tetap mencapai rata-rata 10 ton per hektare tanpa perlu menambah luas lahan pertanian.

“Kalau itu terjadi (menghasilkan 10 ton jagung per hektare), artinya dapat meningkatkan produksi jagung nasional tanpa menambah lahan, dan ini yang kita butuhkan (untuk swasembada pangan Indonesia)," kata Amran.

Menurutnya, percepatan swasembada pangan membutuhkan sinergi Triple Helix, yakni kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, industri sebagai pengembang, dan akademisi sebagai penghasil inovasi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa - Image
Nasional

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

Rabu, 22 Juli 2026 | 20.18 WIB

ITS Kembangkan Traktor Perahu Listrik, 1 Kali Isi Daya Bisa Bajak 1 Ha Lahan Gambut - Image
Oto Dan Tekno

ITS Kembangkan Traktor Perahu Listrik, 1 Kali Isi Daya Bisa Bajak 1 Ha Lahan Gambut

Rabu, 15 Juli 2026 | 05.30 WIB

Cegah Kebakaran EV di Kapal, Profesor ITS Teliti Desain Keselamatan Operasional - Image
Nasional

Cegah Kebakaran EV di Kapal, Profesor ITS Teliti Desain Keselamatan Operasional

Sabtu, 4 Juli 2026 | 00.41 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore