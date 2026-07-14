ITS Kembangkan Traktor Perahu Listrik, 1 Kali Isi Daya Bisa Bajak 1 Ha Lahan Gambut

JawaPos.com - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali menunjukkan terobosannya di bidang teknologi melalui penhembangan traktor perahu listrik yang dirancang untuk lahan gambut.

Rektor ITS, Prof. Bambang Pramujati menjelaskan, inovasi traktor perahu listrik ini untuk menjawab permasalahan pertanian di lahan gambut, yang selama ini kurang efektif dengan traktor konvensional.

"Traktor ini didesain khusus untuk lahan gambut, bukan sawah biasa. Tujuannya menjadi solusi mekanisasi untuk wilayah yang sulit dijangkau alat konvensional, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian," tuturnya, Selasa (14/7).

Berbeda dengan alat konvensional, traktor listrik buatan ITS sudah dilengkapi setir layaknya mobil, sehingga lebih mudah digunakan siapa saja. Bentuk bodinya juga menyerupai perahu yang didesain khusus untuk tanah gambut.

"Bentuknya memang sengaja dibuat seperti kapal karena untuk lahan gambut ini kan banyak airnya, sehingga bentuk seperti kapal ini mampu bergerak optimal di atas lahan basah tanpa risiko tenggelam,” imbuhnya.

Di sisi lain, Manajer Science Techno Park (STP) Otomotif ITS sekaligus ketua penelitian, Prof. Bambang Sudarmanta mengklaim traktor listrik mampu memangkas biaya operasional dan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah.

Sistem elektrifikasi traktor menggabungkan konsep flotasi, mekanisasi pertanian, dan elektrifikasi untuk meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi kerusakan struktur tanah, dan mendukung pertanian rendah emisi.

“Selain itu juga, sistem elektrifikasi dalam trantor listrik ini akan meminimalisir degradasi struktur tanah, serta mendukung pertanian berkelanjutan yang rendah emisi,” ujar Guru Besar Teknik Mesin ITS tersebut.

Traktor listrik karya ITS dirancang mengutamakan torsi tinggi agar optimal membajak sawah. Kendaraan ini menggunakan motor listrik 10 kW serta dilengkapi layar pemantau baterai, suhu, dan tegangan.