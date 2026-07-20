Jelang Piala Presiden 2026 di Surabaya, Pemkot Matangkan Persiapan Venue Pertandingan

Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi venue utama pertandingan Piala Presiden 2025 di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mematangkan persiapan menjelang turnamen sepakbola Piala Presiden 2026, yang akan digelar pada 25 Juli-6 Agustus 2026 mendatang.
Turnamen bergengsi tersebut akan diikuti delapan tim sepak bola dari 4 negara Asia Tenggara. Surabaya sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo.
Grup tersebut meliputi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta klub asal Thailand, Port FC. Sementara pertandingan Grup A akan digelar di Bandung, Jawa Barat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), guna memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan.
"Jadi, kami kemarin kami bertemu dengan teman-teman PSSI, sudah kita siapkan untuk Piala Presiden ini. Mulai dari Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai venue utama hingga lapangan latihan," ujarnya, Senin (20/7).
Menurut Eri Cahyadi, Surabaya sudah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah berbagai turnamen sepak bola internasional. Salah satunya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 pada 2023 lalu.
"Jadi, insya Allah sudah berjalan, dan seperti biasanya ketika kita dijadikan tempat untuk kegiatan PSSI kita sudah memiliki protap (prosedur tetap) yang sudah kita lakukan seperti Piala Dunia dan lain-lain," imbuh Eri.
Pemkot Surabaya fokus pada kesiapan venue (tempat) pertandingan dan lapangan latihan untuk Piala Presiden 2026, sementara seluruh kebutuhan teknis lainnya menjadi tanggung jawab PSSI.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi memastikan, seluruh sarana dan prasarana untuk Piala Presiden 2026 telah dipersiapkan.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force