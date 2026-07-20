Jelang Piala Presiden 2026 di Surabaya, Pemkot Matangkan Persiapan Venue Pertandingan

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mematangkan persiapan menjelang turnamen sepakbola Piala Presiden 2026, yang akan digelar pada 25 Juli-6 Agustus 2026 mendatang.

Turnamen bergengsi tersebut akan diikuti delapan tim sepak bola dari 4 negara Asia Tenggara. Surabaya sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo.

Grup tersebut meliputi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta klub asal Thailand, Port FC. Sementara pertandingan Grup A akan digelar di Bandung, Jawa Barat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), guna memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan.

"Jadi, kami kemarin kami bertemu dengan teman-teman PSSI, sudah kita siapkan untuk Piala Presiden ini. Mulai dari Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai venue utama hingga lapangan latihan," ujarnya, Senin (20/7).

Menurut Eri Cahyadi, Surabaya sudah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah berbagai turnamen sepak bola internasional. Salah satunya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 pada 2023 lalu.

"Jadi, insya Allah sudah berjalan, dan seperti biasanya ketika kita dijadikan tempat untuk kegiatan PSSI kita sudah memiliki protap (prosedur tetap) yang sudah kita lakukan seperti Piala Dunia dan lain-lain," imbuh Eri.

Pemkot Surabaya fokus pada kesiapan venue (tempat) pertandingan dan lapangan latihan untuk Piala Presiden 2026, sementara seluruh kebutuhan teknis lainnya menjadi tanggung jawab PSSI.