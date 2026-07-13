Serunya MPLS di SDN Kaliasin 1 Surabaya, Guru Tampil Nyentrik dengan Kostum Tema Laut

Hari pertama MPLS di SD Negeri Kaliasin 1 Surabaya, para guru mengenakan kostum nyentrik bertema Kehidupan Laut, Senin (13/7). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SD Negeri Kaliasin 1 Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, dikemas dengan cara unik dan menyenangkan, Senin (13/7).
Para guru mencuri perhatian dengan mengenakan kostum bertema Kehidupan Laut yang nyentrik. Mereka berdandan ala ikan, kura-kura, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, dan berbagai jenis biota laut lainnya.
Kostum lucu dan unik dan sambutan hangat dari para guru sukses membuat murid baru merasa nyaman saat memasuki lingkungan sekolah. Tak ada rasa gugup maupun takut dari raut wajah mereka pada hari pertama MPLS.
Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaliasin Kota Surabaya, Sastro mengatakan kostum unik pada hari pertama MPLS sudah menjadi tradisi tahunan yang diselenggarakan di sekolah tersebut.
Tema kostum yang diambil pun berbeda-beda. Pada MPLS tahun lalu, para guru di SD Negeri Kaliasin 1 mengenakan kostum bertemakan Isi Piringku. Sementara tahun ini, temannya Kehidupan Laut.
"SDN Kaliasin 1 tahun ini mengangkat tema Laut karena pertama, latar belakang Indonesia itu kan sebagian besar (wilayahnya) terdiri dari laut. Itu perlu dikenalkan ke anak-anak," ujar Sastro kepada JawaPos.com, Senin (13/7).
Alasan lain yang lebih spesifik, Sastro menyoroti letak geografis Kota Surabaya yang berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, dan berbatasan langsung dengan Selat Madura.
"Oleh karena itu, kami Bapak/ Ibu guru mengenalkan (kehidupan laut) dengan cosplay, seperti kostum yang saya pakai ini neptunus, raja laut di film Spongebob. Karakter ini dikenal anak punya sifat bijaksana," imbuhnya.
Menurut Sastro, kostum unik yang dikenakan para guru dapat menghadirkan suasana MPLS di SD Negeri Kaliasin 1 berlangsung meriah dan seru. Cara ini diharapkan membuat siswa lebih percaya diri saat beralih dari TK ke SD.
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