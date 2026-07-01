Warga Surabaya Digegerkan dengan Penemuan Jenazah Bayi di Selokan, Sempat Dikira Sampah

JawaPos.com - Warga Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya digegerkan dengan penemuan jenazah bayi laki-laki di saluran pembuangan atau selokan, di Jalan Pulo Wonokromo pada Rabu malam (30/6).
Penemuan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid Darlog) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Linda Novanti.
"Kami mendapat informasi adanya penemuan jenazah bayi di Jalan Pulo Wonokromo pada Selasa (30/6) pukul 21.41 WIB. Petugas pun langsung menuju ke lokasi dan tiba pukul 21.47 WIB," tutur Linda, Rabu (1/7).
Kasus tersebut terbongkar setelah saksi mata berinisial S, 68 tahun, warga Ketintang, Wonokromo, memergoki seorang pria asing membuang kendil dengan sikap mencurigakan di tepi Sungai Pulo Wonokromo.
Awalnya S mengira itu hanya tumpukan sampah biasa. Namun karena penasaran, S mendekati kendil tersebut untuk mengecek isinya. Betapa terkejutnya S ketika mendapati seorang bayi laki-laki yang sudah meninggal.
"Korbannya Mr X alias belum diketahui identitasnya. Yang jelas, jenis kelaminnya laki-laki. Saat Petugas tiba dilokasi jenazah bayi berada di selokan/saluran air pembuangan dalam kondisi Meninggal Dunia," imbuhnya.
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Setelah berhasil dievakuasi, jenazah bayi laki-laki tersebut dibawa ke kamar jenazah RSUD. Dr. Soetomo. Tim Inafis Polrestabes Surabaya juga melakukan proses identifikasi.
"Setelah identifikasi selesai selanjutnya jenazah di evakuasi oleh Posko Terpadu Selatan. Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian," pungkas Linda.
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